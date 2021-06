Dos semanas sin Guadalupe: una llamada extorsiva, más misterio y otra marcha de familiares sin consuelo

Al cumplirse dos semanas de la desaparición de Guadalupe Lucero (5) en San Luis, familiares y vecinos de la niña marcharon este lunes por la noche en el barrio para exigir respuestas sobre el paradero. Por ahora hay cinco demorados, pero los rastrillajes siguen sin arrojar datos que permitan dilucidar qué pasó con la menor.

El reclamo inició anoche en la puerta de la casa de los Lucero, en el Barrio 23, y desde allí se trasladó hasta el 544 Viviendas, donde el 14 de junio desapareció la nena. Estuvieron presentes familiares, amigos y muchos vecinos. Si bien el papá y la abuela participaron, la mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, estuvo ausente porque en el mismo momento declaraba ante la fiscal Virginia Palacios, en la Jefatura de Policía.

El lunes por la noche, otra vez hubo reclamo en las calles por la aparición de Guadalupe Lucero (5) - Gentileza / El Diario de la República

“Si no fuera por los medios no sabemos lo que pasa. No nos dan una señal de cómo la están buscando, no nos dicen nada. Estamos paralizados desde el primer día. No podemos buscarla, necesitamos que la encuentren y no están encontrando nada. Cómo puede ser que no funcionen las cámaras de la seguridad que tanto dicen que tenemos no sirva”, cuestionó Tania Torres, una de las tías de Guadalupe que acompañó la movilización.

El papá de Guadalupe denunció extorsión

Héctor Zavala, el abogado del padre de Guadalupe, anticipó que pedirá a la Justicia Federal que intervenga en la causa por la búsqueda de la menor, a raíz de mensajes extorsivos recibidos por Eric Lucero en los que le piden “dinero a cambio de la niña”.

El progenitor de la chica recibió mensajes “donde se le exige dinero a cambio de Guadalupe, y esto configura el delito de secuestro extorsivo, una figura que debe investigar la Justicia Federal”, afirmó el letrado.

Por su parte, Lucero detalló que le pidieron “70 mil pesos a cambio” de su hija y manifestó que el domingo acercaron “a la Justicia Federal las pruebas del intento de extorsión”.

Guadalupe Lucero falta de su hogar hace dos semanas - Gentileza | Gentileza

“Confiamos en la Policía de la provincia y en el despliegue y esfuerzo que hacen pero cuanta más ayuda se sume para nosotros es mejor en este momento de desesperación”, dijo y agregó que “la suma de nuevos recursos fiscales también le aportaron otro dinamismo a la causa”.

Más rastrillajes, pero pocas certezas

El día después de una batería de allanamientos en casas de diferentes barrios de la capital, volvieron los rastrillajes el lunes por la mañana.

Últimos rastrillajes en busca de Guadalupe Lucero - Gentileza / El Diario de la República

La actividad se concentró alrededor del dique Berta Vidal de Battini, en Estancia Grande, y la División Canes recorrió otra vez el barrio 544 Viviendas. También se extendió la búsqueda en zonas de Balde, Chosmes, Alto Pencoso y Jarilla, según informó El Chorrillero.

El abogado Zavala destacó que se ha trabajado y avanzado mucho con los rastrillajes. También expresó que el resultado negativo al menos le da al padre esperanzas de que “está por ahí, retenida en alguna casa”.

“Tenemos que encontrar alguna pista firme que nos ayude a dar con el paradero de la nena”, reclamó.

Últimos rastrillajes en busca de Guadalupe Lucero - Gentileza / El Diario de la República

Hasta el momento son más de 150 los allanamientos que se han practicado para obtener indicios de le nena desaparecida y 290 los sectores rastrillados, que incluyen los diques Chico, Cruz de Piedra, Potrero de los Funes y La Florida, mientras que la madre y el padre de la niña se han presentado varias veces a la Justicia para ampliar sus declaraciones. Sin embargo, de la niña nada se sabe.