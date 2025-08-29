Dos conductores detenidos por manejar ebriosen el Gran Mendoza: uno de ellos superó los 3.00 g/L

En Maipú y Ciudad, la Policía aprehendió a dos hombres que, durante operativos de tránsito, arrojaron resultados positivos en sus respectivos dosajes de alcohol.

Tras controles viales, la Policía aprehendió a dos conductores alcoholizados en el Gran Mendoza. Los operativos se llevaron a cabo en Maipú y Ciudad en distintos momentos de la madrugada y la noche.

El primer hecho ocurrió en Maipú, a las 19:50, en la intersección de calle Palma y 20 de Junio. En ese lugar, los efectivos detuvieron a un automóvil Volkswagen Gol. Al realizar el control de alcoholemia, el conductor, identificado como M.A., arrojó un resultado de más de 3.00 g/L, muy por encima del límite legal permitido.

El segundo caso se registró en la Ciudad de Mendoza, a las 04:35, en calle Montecaseros y Alberdi. En este lugar, la policía detuvo a un hombre que conducía una motocicleta Zanella. El conductor, F.L., también dio positivo en el dosaje de alcohol, con un resultado de 2.18 g/L.