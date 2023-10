Denuncian que un grupo de alumnos abusó de un niño en el baño de una escuela primaria en Maipú

En una escuela de Maipú, un menor fue víctima de abuso por parte de tres compañeros. En una manifestación que se llevó a cabo este viernes, el padre del niño reveló que el atroz hecho ocurrió en el baño de la institución, donde los estudiantes acorralaron al menor y lo tocaron “por debajo de los pantalones”. La Justicia se encuentra investigando lo sucedido, informó la agencia Télam.

El hecho, que se conoció en las últimas horas, ocurrió el miércoles, cuando un grupo de alumnos de séptimo grado acorraló y uno de ellos abusó de otro de quinto grado en el interior del baño de la escuela.

“El día miércoles de esta semana mi hijo me comenta que había tenido problemas en el baño cuando fue a orinar. En ese momento había tres alumnos, dos de ellos lo agarraron en cada brazo y el tercero lo manoseo por debajo de los pantalones”, dijo esta tarde a la prensa el padre denunciante durante una manifestación por pedido de justicia que se realizó en la puerta de la escuela.

Asimismo, el denunciante contó que su hijo y un amigo de este, quien salió en su auxilio en el interior del baño, fueron amenazados por el grupo, que les dijo que si contaban algo a la directora “los iban a matar”.

Ante el relato del niño sobre el hecho, los padres decidieron no enviar a sus hijos a la escuela y se manifestaron hoy en la puerta del establecimiento para que las autoridades tomen cartas en el asunto.

En paralelo, el papá del niño decidió realizar la denuncia correspondiente a la fiscalía de Jurisdicción de esa localidad mendocina, ubicada a unos 8 kilómetros de la capital provincial.

“Nosotros vinimos ese mismo día miércoles a hablar con la directora y no se presentó. Debido a que no se presentó ahí fuimos a radicar la denuncia, y hasta el momento no recibimos respuestas”, concluyó el denunciante.

Los padres que se manifestaron esta tarde pidieron que la justicia llame a declarar al niño, a través de cámara gesell, y que se expidan las autoridades de la escuela y den una explicación a la comunidad.

Lleva adelante la instrucción la Oficina Fiscal 10, Maipú, Mendoza.

