Crimen en el Centro: trasladan a Mendoza a los acusados y los imputarán por matar durante un robo

Hace casi una semana, la investigación por el crimen de Jesús David Calderón (30) durante un robo en su departamento del Centro mendocino dio un paso clave con la detención en Buenos Aires de los dos acusados. Muy complicados por las pruebas, hoy la Policía los traslada a Mendoza para ser imputados por un grave delito.

Tomás Rubbiani (22) y Axel Tolosa (19) fueron capturados el último viernes en el barrio de Balvanera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como sospechosos del asesinato descubierto el 2 de enero pasado en la propiedad de la víctima, ubicada en calle Gutiérrez al 650, de Ciudad.

Otro de los detenidos por el crimen del Centro. Foto: Prensa Policía Federal. Gentileza

Durante esa mañana, amigos del muchacho llegaron con un cerrajero y la preocupación de que hacía dos días no respondía su teléfono. Cuando entraron lo encontraron ensangrentado, tirado en su cama y ahorcado. Ya estaba sin vida y los forenses estimaron que había muerto entre la tarde del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero.

El lugar no estaba completamente revuelto pero sí faltaban algunos objetos de valor, dato que llevó a la fiscalía a barajar la posibilidad de que los autores los habían asesinado para sustraer bienes. También se trabajó la hipótesis de un problema personal, ya que no se trataba del típico hecho de inseguridad y, por ejemplo, no estaban los ingresos forzados.

Evidencias

Los detenidos quedaron en la mira porque una cámara de seguridad de la zona los tomó junto a Calderón durante aquellas horas. Una vez que los pesquisas pudieron identificarlos, comenzaron a seguirlos a través de sus redes sociales.

Mediante sus cuentas habrían empezado a ofrecer para la venta los objetos que se habían llevado de la vivienda del fallecido y que le pertenecían, entre ellos, su celular, una campera y una mochila. También como faltantes se registraron 70.000 pesos y un televisor.

Precisamente el teléfono fue la primera pista fuerte para llegar a ellos, ya que luego de permanecer varios días apagado se activó en San Luis. De la vecina provincia es oriundo Rubbiani y por allí habría pasado junto a su presunto cómplice para vender el aparato, que posteriormente la Policía recuperó y que estaba en manos de alguien que lo había comprado de buena fe.

Los acusados llegaron hasta Pinamar, donde vive la madre de Tolosa. Pasaron algunos días de playa, según lo publicado en sus redes, y partieron para Mar del Plata para seguir vacacionando.

“No viven en Mendoza, son unos bohemios que andan por todos lados y que ahora se metieron en un problema serio; eran totalmente nómades”, explicó a Los Andes una fuente cercana a la causa.

Estando en la costa fue cuando habrían recibido el dato de que los pesquisas los tenían rodeados, por lo cual decidieron escapar a Buenos Aires, donde terminó su clandestinidad.

Una comisión policial mendocina arriba hoy a la Capital Federal para traerlos a la provincia y, de no mediar contratiempos, llegarían mañana para ser imputados. La fiscal Andrea Lazo los acusará por un homicidio criminis causa -matar para ocultar otro delito-, que tiene pena única de perpetua. Luego pasarán a la cárcel.

Para los investigadores, estos jóvenes conocieron a Calderón días antes del crimen, ganaron su confianza y aprovecharon el poder entrar al departamento para atacarlo y robarle.

Nadie del círculo íntimo de la víctima conocía previamente a los sospechosos.

Una familia con antecedentes

Los Rubbiani son conocidos en San Luis y no es la primera vez que alguno de ellos queda involucrado en un hecho policial. En abril del 2018 Gabrielle, el padre del ahora detenido, fue condenado a 10 años por abusar sexualmente de su hija cuando ella tenía 12 años.

Gabrielle Rubbiani, padre de uno de los acusados, fue condenado a 10 años por abusar sexualmente de su hija. Foto: Gentileza Diario de La República Gentileza

Este hombre es abogado y de nacionalidad italiana, por lo que luego de recibir la pena fue expulsado a su país.