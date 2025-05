Conductor ebrio los chocó y murió la "luz" de una familia: marcha y pedido de justicia por Liliana Moyano

Liliana (68) falleció en un siniestro vial ocurrido en Tupungato mientras viajaba con parte de su familia, el pasado 1° de mayo. En el hecho también resultaron heridos su esposo, su hija y su nieto, quienes aún se recuperan. "Gracias a Dios mi mamá y mi hermano están en casa, pero mi abuelo sigue internado”, contó Sofía, hija de la mujer que venía en el vehículo y nieta de Liliana. Con respecto a su abuela comenta “Vivía con ella. Era una persona alegre, no le hacía daño a nadie. Era luz. No se merecía este final”.

Liliana Torre, amiga íntima desde hace 27 años, no pudo evitar emocionarse: “Lili era muy especial. Apenas llegaba a un lugar, se hacía notar. Hablaba fuerte, era alegre, generosa. No se entiende cómo alguien así ya no está...”. Entre lágrimas, recordó que el domingo anterior al accidente habían salido juntas a pasear. “Cuando mi hija me contó lo que pasó, no podía creerlo. Es muy triste. Afectaron a toda una familia”.