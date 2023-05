Condenaron a 2 años de cárcel por violencia de género a “Cacano”, el amigo de Charly García y David Lebón

La justicia condenó a Alejandro Cabanillas, más conocido como “Cacano”, quien fuera dueño de un mítico bar de Chacras de Coria, lugar por el que pasaron grandes estrellas de rock argentino como Charly García y David Lebón, entre otros.

Esta mañana por la jueza María Espinola condenó a Cabanillas a la pena de 2 años y 2 meses de prisión que deberá cumplir de forma efectiva, ya que esta es la segunda vez que recibe una condena por violencia de género.

Durante el debate la fiscal Paola Ginastera había solicitado para al ex empresario de la noche esa misma pena por el delito amenazas simples y desobediencia de una orden judicial, en contexto de violencia de género.

En este caso, Cacano, fue investigado por una denuncia de su ex pareja por el que se le había impuesto una restricción de acercamiento que el hombre no cumplió en 2022. “te voy a matar. Te voy a prender fuego la casa. Vas a ver. Váyanse de acá. Te van a sacar en una bolsa negra con los pies para adelante”, le dijo el hombre a su ex pareja.

Músicos y amigos pidiendo la reapertura del mítico Cacano Bar en Chacras

Antes, en 2021, Cabanillas había sido condenado a 1 año de prisión en suspenso por el delito de amenazas. La causa, inicialmente se caratuló como lesiones, amenazas y abuso sexual simple, luego de que una mujer que dijo ser su empleada lo denunciara.

El mítico bar de Chacras

Charly García, David Lebón, Karamelo Santo, Andrés y Javier Calamaro, Juanse, Fabiana Cantilo, y Pity Álvarez, entre otros consagrados músicos, pasaron en los 2000 por el mítico bar de Cacano, ubicado frente a la plaza de Chacras.

El bar había arrancado como un emprendimiento familiar donde funcionaba una heladería que se transformó luego en una sandwichería, en cuyo patio comenzaron a presentarse bandas locales como Alcohol Etílico y Raivan Pérez, entre otras.

Con el tiempo Cabanillas montó un quincho y una barra y el lugar se transformó en clásico de la movida rockera mendocina que se extendería luego a las figuras de la escena nacional. Dicen que Lebón fue el primero en llegar a Cacano y de ahí la fama se extendió entre los músicos porteños que tocaron en el lugar. El dueño de bar, se consideraba como amigo de los artistas, con los que tenía ese tipo de relación cercana

Pero no eran los conciertos lo más atractivo de Cacano, sino las largas noches en las que la “química” del lugar y el humo se mezclaba con los personajes de la noche mendocina y los músicos foráneos que tocaban en otros lugares pero, en la madrugada, se instalaban en la trastienda de Cacano, donde se quedaban finalmente a dormir.

Esas historias se cortaron en febrero de 2010 bajo la intendencia de Omar Parisi; ayer Demócrata, hoy candidato por el P.J. a vicegobernador. El bar fue clausurado por la falta de seguridad que ofrecía el local y a que no se quería repetir otro episodio como el de Cromañón. Además, se presentaron pruebas fotográficas sobre las condiciones en la zona de cocina.