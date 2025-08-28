Condenan a 19 años de prisión al asesino del ingeniero Mariano Barbieri en Palermo

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este jueves a 19 años de prisión a Isaías José Suárez , acusado de asesinar de una puñalada al ingeniero Mariano Barbieri el 31 de agosto de 2023 en los bosques de Palermo.

El cartonero, de 31 años, fue hallado culpable del delito de “homicidio en ocasión de robo” tras un juicio que se extendió durante cuatro meses y estuvo a cargo de los jueces Julio Pablo Quiñones, Julio López Casariego y Matías Buenaventura .

Antes de escuchar el veredicto, Suárez tuvo la posibilidad de dar sus últimas palabras. “ Lo único que tengo para decir es que soy inocente. No es justo que quieran hacer justicia con una persona inocente”, sostuvo, mientras los familiares de la víctima lo observaban.

Tras su breve intervención, el condenado se levantó de la silla, besó a su pareja y abrazó a su madre. Luego, efectivos policiales le colocaron las esposas y lo trasladaron a una sala contigua a la espera de la lectura del fallo.

El hecho ocurrió el 30 de agosto de 2023 cerca de las 22.45, cuando Barbieri recibió una puñalada en un intento de robo. Herido, logró ingresar a una heladería en busca de ayuda. Un empleado del local llamó al 911 e informó sobre la situación, pero su estado se deterioró rápidamente. Fue trasladado al hospital Fernández, donde lamentablemente falleció de un paro cardiorrespiratorio durante una intervención quirúrgica debido a una herida cortante en el tórax.

Las cámaras de seguridad de la heladería capturaron el desesperado momento en que Barbieri ingresó herido al local, cayendo al suelo mientras los empleados y un cliente intentaban auxiliarlo. Marcelo, encargado de un hotel cercano, fue testigo del episodio y relató: “Llegó a decir su nombre, Mariano, y su Instagram. Estaba consciente. No me quiero morir decía”.

Alberto Crescenti, titular del SAME explicó: “Nosotros recibimos el llamado alrededor de las 22.55. Nos dijeron que había un hombre herido, a los pocos minutos accedió la ambulancia con base en Ecoparque y se encontró con una persona con una herida en tórax, con sangre. Cuando empiezan a compensarlo, entra en paro. Lo empiezan a masajear, emitimos una alerta y se avisó al Fernández para que lo reciba”.

Tras el trágico episodio, la Policía Científica y el personal de Homicidios de la fuerza porteña llevaron a cabo una investigación en la zona y confiscaron un cuchillo tipo “Tramontina”, utilizado en el ataque, y algunas prendas de vestir que podrían estar relacionadas con el agresor.