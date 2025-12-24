Con el crimen de Nadia Sosa ya son 10 los femicidios en Mendoza en 2025, el doble que 2024

En un año en que la cantidad de asesinatos ocurridos en Mendoza ha descendido marcadamente (60 contra 71 de año pasado) la cantidad de femicidios de 2025 está duplicando a la registrada el año pasado.

El mensaje esperanzador y de paz del arzobispo de Mendoza por Navidad

Con el asesinato de Nadia Sosa (35 años) -ocurrido el fin de semana fin de semana en Palmira , San Martín- ya son 10 las muertes calificadas como “femicidios” en este 2025 , según cifras del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

En tanto que en 2024 , la cuenta de muertes violentas de mujeres en contexto de violencia de género , se cerró en 5 , y en 2023 sumaron 7 , según estadísticas oficiales.

Entre los 10 asesinatos en contexto de violencia de género existe un caso que plantea algunas dudas en algunos investigadores: la muerte de Gimena Sabrina Gómez (30), ocurrida el 8 de diciembre pasado en Maipú. Pero lo cierto es que la fiscalía de Homicidios imputó y ordenó el pase a prisión del acusado, Jorge Sebastián Miranda (57), pareja de la mujer fallecida.

En principio, la versión de Miranda presenta algunas incontinencias y ahora los investigadores esperan los resultados de los teléfonos de ambos para obtener información que puede sostener la acusación o darla vuelta. Si esto último ocurriera, la cifra de femicidios sería de 9, a una semana de que termine el año.

La violencia machista en el país es una verdadera pandemia: hasta agosto pasado el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven publicó un alarmante informe sobre la violencia de género en Argentina: entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 se registraron 164 femicidios, lo que equivale a un crimen cada 36 horas. Además, se contabilizaron 264 intentos de asesinato contra mujeres y diversidades.

Tomando como base datos de medios de todo el país, el informe indicaba que las provincias con mayor tasa de femicidios en relación con su población son Chaco, Salta, Santa Cruz, Neuquén, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja, Jujuy y Mendoza.

Violencia machista: todas las muertes

Ayer por la noche, Nadia Sosa, de 35 años, y su pareja Franco Mancaya, de 32, fueron hallados sin vida este martes por la noche en el interior de su domicilio, ubicado en el barrio Belgrano, de Palmira.

Para los investigadores se trata de un femicidio seguido de suicidio, ya que la vivienda presentaba todas sus medidas de seguridad intactas y no se encontraron indicios que hicieran sospechar la participación de una tercera persona.

Las muertes se habrían producido el domingo. Sin embargo, los cuerpos fueron descubiertos recién en horas de la noche de este martes 23 de diciembre.

El jefe de fiscales, Oscar Sívori, se hizo presente en la escena apenas pasada la medianoche, mientras que el jefe del Cuerpo Médico Forense de la Tercera Circunscripción Judicial, Marcelo Martínez, arribó alrededor de la 1.45 para realizar una primera inspección en el lugar y constatar las heridas de arma blanca que presentaban ambos cuerpos. En la vivienda ya se encontraba trabajando personal de la Policía Científica.

La muerte de Gimena Sabrina Gómez (38) se registró el pasado 8 de diciembre en una vivienda ubicada en la calle Pringles y Antártida Argentina de Gutiérrez, Miapú.

La muerte de Gimena Sabrina Gómez se produjo en la tarde del lunes pasado en una vivienda ubicada en la calle Pringles y Antártida Argentina de Gutiérrez La muerte de Gimena Sabrina Gómez se produjo en la tarde del lunes pasado en una vivienda ubicada en la calle Pringles y Antártida Argentina de Gutiérrez Los Andes

Cerca de las 20.30, un hombre que reside en la zona llamó a la línea de emergencia 911 para denunciar que un vecino había llegado a su casa y había encontrado a su pareja colgada.

Personal de la comisaria 54 de Miapú fue desplazado al lugar y entrevistaron a dueño de casa, identificado como Jorge Sebastián Miranda (57), pareja de la mujer fallecida.

El hombre explicó que dos horas antes se había retirado de la casa y que cuando regresó la mujer no le abrió la puerta. Finalmente logró ingresar y encontró a su mujer en los fondos de la casa, donde funciona un taller.

Allí los policías encontraron a Gimena Gómez estaba colgada con una cadena que su marido utiliza para sacar motores de los autos.

El hombre explicó que su pareja tenía problemas de ansiedad y adicciones y que no estaba realizando ningún tipo de tratamiento. Pero su versión resultó inconsistente y la cronología sobre su accionar resultó dudosa en relación a las cámaras de seguridad de la zona. Esto hizo que la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta lo detuviera e imputara.

El primero de los 10 femicidios de este año se registró el 30 de enero pasado, Antonia Nélida Falcón (60) fue hallada muerta en su casa del barrio San Vicente, en Guaymallén. Su hijo denunció que Damián Darío Orozco (42), inquilino del lugar, fue el responsable.

Orozco quedó detenido y, luego, imputado por el delito de homicidio agravado por mediar violencia de género. Desde el Cuerpo Médico Forense determinaron que la muerte de Falcón se produjo de forma “violenta e intencional”: el cuerpo tenía una infiltración hemática, es decir, una acumulación de sangre en el cuello.

Falcón habría sido ahorcada y, finalmente, rociada con líquido inflamable para ser prendida fuego y hacer pasar el crimen como un "incendio accidental".

Las seis mujeres víctimas de femicidios en Mendoza durante 2025. De izq. a der. y de arriba a abajo: Antonia Nélida Falcón, Alejandra Cuevas, Eliana Valeria Speziale, Verónica Magallanes, Carla del Souc y Flora Inés Moyano. Seis de las 10 mujeres víctimas de femicidios en Mendoza durante 2025. De izq. a der. y de arriba a abajo: Antonia Nélida Falcón, Alejandra Cuevas, Eliana Valeria Speziale, Verónica Magallanes, Carla del Souc y Flora Inés Moyano. Los Andes

El 31 de enero pasado, María Alejandra Cuevas (48) -trabajadora en un geriátrico y madre de tres hijos con domicilio en Las Heras- dijo que se reuniría con unas amigas después de salir de su trabajo ubicado en Capital. Pero, desde entonces, nada se supo de ella.

La investigación, que inicialmente era por averiguación de paradero, cambió a partir del hallazgo del cuerpo quemado y decapitado de Alejandra el 13 de febrero a la mañana en un descampado de calle Eva Duarte de Perón, cerca del hospital Carrillo.

Por el femicidio, la Justicia ordenó la detención e imputación de Néstor Javier Rabano (37). El hombre había sido grabado por una cámara de seguridad en la madrugada del 1° de febrero, en una estación de servicio de Las Heras caminando junto a la mujer, una pista clave tratándose de la cercanía con el descampado donde encontraron el cuerpo. También coincidió con la última hora de conexión por WhatsApp de la víctima.

Después de que su familia reportara su desaparición, Flora Inés Moyano (61), fue hallada asesinada el domingo 27 de julio en un descampado en Las Heras. Walter Molina, también de 61 y pareja reciente de la víctima, está acusado del femicidio.

El hombre aprovechó una salida transitoria para encontrarse con la mujer y matarla. En 2015, Molina fue condenado por violar a su hija adolescente. Además, arrastraba sentencias por homicidio (2000), robo (2003) y amenazas (2009, 2015) y estaba recluido en una granja.

Pese a los informes en su contra, el reincidente accedió al beneficio de las salidas. Tras el crimen de Moyano, Molina volvió a quedar con detención firme. En caso de ser condenado por el femicidio, arriesga como única pena la reclusión perpetua.

En febrero, Eliana Valeria Speziale (45) fue arrojada por su expareja a un canal en Junín.

En marzo se sumaron dos víctimas más: Verónica Magallanes (49) murió en Ciudad cuando un expolicía y expareja incendió la vivienda -y también falleció en el hecho-; en tanto que Carla Del Souc (27) fue asesinada de un cuchillazo en el cuello en Rivadavia por su expareja.

El 26 de agosto, en San Rafael, Rocío Collado (30) fue apuñalada y decapitada por su novio. En tanto que el 2 de setiembre, en Guaymallén, Sandra Norma Sánchez (57) fue asesinada por su expareja tras una discusión por muebles.