Comenzó en Salta el juicio contra Leonardo Cositorto: se presentó con la camiseta de Platense.

Este miércoles comenzó en Salta el juicio contra Leonardo Cositorto , principal acusado en la megacausa por estafas piramidales vinculadas a Generación Zoe . El proceso, que se había postergado casi una semana por un cambio en la defensa técnica, lo tiene imputado junto a otros ex representantes locales por los delitos de asociación ilícita, estafa y lavado de activos . La Fiscalía estima que al menos 120 personas fueron damnificadas .

Cositorto ingresó a la sala de audiencias cerca de las 10 de la mañana, escoltado por agentes del Grupo Operativo de Alcaidía de Tribunales (GOA). Vestía una camiseta del club Platense , que este domingo se consagró campeón del Torneo Apertura de Primera División, un detalle que no pasó desapercibido .

Durante la audiencia, su abogado, presente por videollamada, formalizó el cambio de defensa técnica , tras la revocación del poder al defensor anterior, quien no pudo asistir por problemas de traslado. Esta situación había motivado la suspensión de la audiencia inicial prevista para la semana pasada.

El Ministerio Público Fiscal ya recibió la documentación necesaria para avanzar con el caso, mientras que el traslado del imputado desde la Alcaidía se realiza conforme a lo establecido.

En su declaración pública, Cositorto insistió en que el juicio es parte de una "doble condena mediática y judicial". "En Córdoba, donde hicieron la película ‘El vendedor de ilusiones’, me acusan con pruebas manipuladas. En Salta, detuvieron a más de 30 personas, muchos de los cuales eran simples operadores de soporte, como los de acá, que en otras provincias ya fueron liberados”, sumó

Además, se quejó por la incautación de bienes y criticó que no se le permitió utilizar fondos para resarcir a los damnificados: “Tenían mi casa, un millón y medio de dólares, 37 automóviles. Y mientras tanto, no le pagan a la gente. A mí me impidieron pagar 170 mil dólares cuando tenían 30 veces más a disposición. Es una vergüenza”.

Finalmente, sostuvo que la sucursal salteña de Zoe operó legalmente durante tres años y tuvo que cerrar en 2022 tras un operativo policial y judicial que incluyó detenciones simultáneas en varias provincias. “Lo único que buscan con este juicio es hundir una sucursal. Hicimos todo en regla y no se nos permite defendernos. Se montó una persecución política y mediática que sigue alimentando una narrativa de ficción, mientras la verdadera justicia sigue sin aparecer”.