Colapsó el techo de la casa y se salvaron de milagro: el drama de la familia que rescataba animales.

Un derrumbe casi provoca una tragedia en Guaymallén : el techo de una casa colapsó y generó gran susto en la mañana de este lunes. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

El hecho ocurrió a las 9.30 en una casa ubicada en calle Murialdo al 1.335 , en el distrito de Villa Nueva. Aparentemente, la viga central cedió y provocó la caída de parte del techo.

Estefanía Robles , inquilina del inmueble, diálogo con Los Andes y contó que en la vivienda viven ella y sus padres . La parte frontal funciona como consultorio de medicina china, mientras que la parte trasera es el hogar familiar.

“Mi papá estaba en la sala que se derrumbó. Estábamos a punto de abrir el consultorio. Justo vino un chico de una empresa de telefonía porque se había roto un cable. Cuando él subió para ver el cable, mi papá justo salió afuera para ver al chico. Salió y se cayó todo ”, relató. “Fue en el momento, el techo cayó de una".

La joven recordó que, en ese momento, ella y su mamá estaban en la parte de atrás de la casa y no sabían si su papá había salido: “ Empecé a gritarle, nadie me respondía . Me trepé a la casa de la vecina y ella me dijo que mi papá había alcanzado a salir”.

La familia rescataba animales y los daba en adopción

Estefanía, quien se dedica además al rescate de animales callejeros, tenía en su casa seis perros y cuatro gatos. Tras el derrumbe, vecinos la ayudaron para alojar temporalmente a las mascotas hasta que la familia pueda reubicarse.

"Hago todo por cuenta propia, no estoy asociada a ningún refugio. De mi bolsillo voy al veterinario, los curo y los alojo hasta que los adoptan. Los seis perros y los cuatro gatos ya son míos, son mi familia, ellos no están en adopción. Gracias a Dios no tenía a ninguno de los que están en adopción en mi casa".

Estefanía junto a un vecino que la está ayudando con sus perros.

Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para rescatar las mascotas que estaban dentro de la vivienda y evitar así riesgos mayores. En el operativo participaron efectivos policiales y personal de Defensa Civil, quienes brindaron asistencia inicial a las víctimas.

Además, un técnico municipal se trasladó al lugar para evaluar la habitabilidad del inmueble, mientras que personal de Desarrollo Social ofreció apoyo a los moradores, informaron fuentes policiales. Asimismo, personal policial constató que el techo presentaba un derrumbe en forma de “V”.

Sobre la casa, la joven explicó que "la propiedad está inhabitable, sigue el cimbrón de la inestabilidad y el derrumbe, así que tenemos prohibido ingresar".

“Ahora vamos a ver dónde vivimos, dónde llevamos los animales, dónde trabajamos y qué hacemos con nuestras cosas que no se pueden sacar”, concluyó.

Derrumbe Guaymallénn

Si bien no se registraron lesionados, los daños materiales fueron importantes. Las autoridades investigan las causas del colapso.