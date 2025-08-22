22 de agosto de 2025 - 10:39

Clausuran una mina en San Rafael y una planta en Maipú por operar de forma irregular

El procedimiento comenzó el 13 de agosto, durante un control de rutina en la Ruta Nacional 40, kilómetro 3.141, donde Gendarmería detuvo un camión que transportaba piedra laja sin la documentación ambiental y minera correspondiente.

La Policía Ambiental Minera ordenó el cese de actividades de una mina en San Rafael que operaba con una planta de beneficio en Maipú

Gobierno de Mendoza
Gobierno de Mendoza
Gobierno de Mendoza
Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
La Policía Ambiental Minera, en un operativo conjunto con Gendarmería Nacional, dispuso el cese inmediato de actividades en una mina de San Rafael y en una planta de beneficio en Maipú, tras constatar que ambas operaban de manera irregular y pertenecían a los mismos titulares.

Leé además

Gendarmería Nacional peritó los cuadernos de Centeno.

Causa Cuadernos: un peritaje confirmó que el chofer Oscar Centeno es el autor de los escritos

Alerta en Mendoza tras la fuga tres presos peligrosos de Chile: qué advierte Gendarmería Nacional

Alerta en Mendoza tras la fuga tres presos peligrosos de Chile: qué advierte Gendarmería Nacional

Irregularidades detectadas

Tras el operativo, la Dirección de Minería y la Policía Ambiental Minera iniciaron una investigación para determinar el origen del cargamento, que tenía como destino una planta en Maipú. Allí, los inspectores verificaron acopio de piedra ornamental proveniente de la mina Lourdes (San Rafael), maquinaria de corte en funcionamiento, deficiencias en materia de seguridad e incumplimiento de la normativa vigente. Por tal motivo, se ordenó la suspensión inmediata de la planta hasta tanto regularice su situación.

Posteriormente, los inspectores se trasladaron a la mina Lourdes, donde constataron la ausencia de cartelería obligatoria, la existencia de restos de cubiertas usadas y actividad extractiva reciente, pese a que el expediente de la explotación se encuentra en trámite de archivo.

Ante estas irregularidades, se ordenó el cese de actividades y se exigió la remediación ambiental, incluyendo la colocación de contenedores para la correcta disposición de residuos.

Plazos y sanciones

Los titulares de la explotación cuentan con un plazo de cinco días hábiles para ejercer su derecho a defensa y presentar un descargo a través del sistema Tickets de la página oficial del Gobierno de Mendoza.

De esta manera, el operativo permitió desarticular un circuito ilegal de extracción y procesamiento de minerales que no cumplía con los requisitos de seguridad, trazabilidad y protección ambiental establecidos por la legislación minera y ambiental de Mendoza.

