Doce detenidos, $ 12 millones secuestrados y llantas incautadas en allanamientos antidesarmaderos ilegales

Doce personas fueron detenidas durante una batería de allanamientos realizadas en el Gran Mendoza, lográndose decomisar gran cantidad de autopartes, dinero y vehículos con pedido de secuestro.
Se realizaron 25 allanamientos en Ciudad, Guaymallén y Las Heras, en los que se encontraron armas y vehículos con pedido de secuestro.
Doce personas fueron detenidas durante una batería de allanamientos realizadas en el Gran Mendoza, lográndose decomisar gran cantidad de autopartes, dinero y vehículos con pedido de secuestro.
Según detallaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el operativo realizado en Ciudad, Guaymallén y Las Heras dejó como resultado la incautación de $12 millones, armas, cartuchos, vehículos con pedido de secuestro.
Además se encontró una gran cantidad de autopartes: 37 llantas, 31 cubiertas, 15 taparruedas y chapas patentes.
El despliegue policial se realizó ayer en horas de la mañana, contó con la participación de la Dirección General de Investigaciones y la Infantería, entre otros efectivos de los cuerpos especiales que participaron de la investigación encabezada por el fiscal provincial Oscar Malla.
“Hoy dimos un golpe contundente contra una organización dedicada al robo de autos, su desarme y la venta ilegal de autopartes”, sostuvo La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.