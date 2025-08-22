Doce detenidos, $ 12 millones secuestrados y llantas incautadas en allanamientos antidesarmaderos ilegales

Se realizaron 25 allanamientos en Ciudad, Guaymallén y Las Heras, en los que se encontraron armas y vehículos con pedido de secuestro.

Parte de los elementos secuestrados. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Doce personas fueron detenidas durante una batería de allanamientos realizadas en el Gran Mendoza, lográndose decomisar gran cantidad de autopartes, dinero y vehículos con pedido de secuestro.

Según detallaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el operativo realizado en Ciudad, Guaymallén y Las Heras dejó como resultado la incautación de $12 millones, armas, cartuchos, vehículos con pedido de secuestro.

Además se encontró una gran cantidad de autopartes: 37 llantas, 31 cubiertas, 15 taparruedas y chapas patentes.

WhatsApp-Image-2025-08-21-at-15.40.50 Uno de los sujetos detenidos. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. El despliegue policial se realizó ayer en horas de la mañana, contó con la participación de la Dirección General de Investigaciones y la Infantería, entre otros efectivos de los cuerpos especiales que participaron de la investigación encabezada por el fiscal provincial Oscar Malla.