22 de agosto de 2025 - 10:54

Doce detenidos, $ 12 millones secuestrados y llantas incautadas en allanamientos antidesarmaderos ilegales

Se realizaron 25 allanamientos en Ciudad, Guaymallén y Las Heras, en los que se encontraron armas y vehículos con pedido de secuestro.

Parte de los elementos secuestrados. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Parte de los elementos secuestrados. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Doce personas fueron detenidas durante una batería de allanamientos realizadas en el Gran Mendoza, lográndose decomisar gran cantidad de autopartes, dinero y vehículos con pedido de secuestro.

Leé además

Llevar un amuleto en la billetera trasciende lo simbólico y se transforma en un acto de equilibrio entre lo material y lo espiritual.

Qué es el retortuño y por qué deberíamos llevar uno en la billetera, según el Feng Shui

Por Redacción
Encontrar dinero en el piso no es un hecho casual para la filosofía del Feng Shui, aunque hay que seguir algunos pasos para atraer prosperidad.

No es casualidad: qué significa levantar dinero del piso, según el Feng Shui

Por Redacción

Según detallaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el operativo realizado en Ciudad, Guaymallén y Las Heras dejó como resultado la incautación de $12 millones, armas, cartuchos, vehículos con pedido de secuestro.

Además se encontró una gran cantidad de autopartes: 37 llantas, 31 cubiertas, 15 taparruedas y chapas patentes.

WhatsApp-Image-2025-08-21-at-15.40.50
Uno de los sujetos detenidos. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

Uno de los sujetos detenidos. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.

El despliegue policial se realizó ayer en horas de la mañana, contó con la participación de la Dirección General de Investigaciones y la Infantería, entre otros efectivos de los cuerpos especiales que participaron de la investigación encabezada por el fiscal provincial Oscar Malla.

“Hoy dimos un golpe contundente contra una organización dedicada al robo de autos, su desarme y la venta ilegal de autopartes”, sostuvo La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Es falso que el Gobierno instaló un nuevo corralito: no hay restricciones para retirar dinero de los bancos

Es falso que el Gobierno instaló un nuevo corralito: no hay restricciones para retirar dinero de los bancos

Por Reverso
Cómo se vinculan los jóvenes de la Generación Z con el dinero

Generación Z: cómo se relacionan con el dinero los nativos digitales

Por Redacción Economía
renova la decoracion de tu hogaro: como reciclar las medias que ya no utilizas

Renová la decoración de tu hogaro: cómo reciclar las medias que ya no utilizas

Por Redacción
La Policía Ambiental Minera ordenó el cese de actividades de una mina en San Rafael que operaba con una planta de beneficio en Maipú

Clausuran una mina en San Rafael y una planta en Maipú por operar de forma irregular

Por Redacción Policiales