Ciro Pertossi dijo que “frenó la patada” cuando vio que Fernando Báez Sosa estaba en el piso

Ciro Pertossi, uno de los ocho rugbiers sometidos a juicio en los Tribunales de Dolores como acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, pidió esta mañana declarar para aclarar una situación sobre un video en el que se lo ve de frente durante el ataque cometido en la puerta del boliche “Le Brique” de Villa Gesell.

”Este chico soy yo y quisiera aclarar que esa patada no la doy y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes”, dijo Pertossi al pararse en la sala de audiencias y con un puntero señalar su imagen en la pantalla donde se reproducía el video.

Luego, el joven volvió a la silla y se negó a contestar más preguntas.

Ciro Pertossi, imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa (Archivo)

Burlando confirmó que pedirá la prisión perpetua a los ocho acusados

El abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, desestimó las palabras del acusado Máximo Thomsen, quien declaró el lunes y dijo que estaba bajo los efectots del alcohol mientras atacaba a al víctima, y recordó que algunos integrantes del grupo de rugbiers fueron a desayunar a un local de comidas rápidas tras el crimen.

Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Báez Sosa (Clarín).

“Eso no está probado. ¿Thomsen se tambaleaba y no podía hablar? Se mandaban mensajes y programaban qué iban a hacer. Se fueron a comer. Matar les dio hambre. Algo más salvaje y bizarro como saber que mataron a alguien les dio hambre y se fueron a comer”, sentenció Burlando este martes ante la prensa, en la entrada a los tribunales de Dolores.

También adelantó que el 31 de enero se conocerá la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1, que entiende en esta causa. Antes, ellos pedirán la prisión perpetua. “Prisión perpetua es toda la vida [en la cárcel]”, aclaró en Radio Urbana Play.