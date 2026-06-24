24 de junio de 2026 - 20:48

Causa Propofest: ratificaron los procesamientos de Hernán Boveri y Delfina Lanusse por el robo de fármacos

El fallo señaló que los imputados podían solicitar y disponer del fármaco en el marco de sus funciones, aunque aún no se encuentra acreditado el acuerdo entre ellos.

Causa Propofest: ratificaron los procesamientos de Hernán Boveri y Delfina Lanusse por el robo de fármacos

Causa Propofest: ratificaron los procesamientos de Hernán Boveri y Delfina Lanusse por el robo de fármacos

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires ratificó este miércoles los procesamientos de Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse, acusados por el presunto robo de fármacos del Hospital Italiano.

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Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los implicados continuarán ligados a la causa, mientras la investigación avanza. El caso salió a la luz tras el hallazgo del cuerpo del anestesista Alejandro Zalazar, ex residente del Hospital Rivadavia y anestesiólogo del Ricardo Gutiérrez.

Los defensores interpusieron un recurso de apelación contra los procesamientos contra Boveri y Lanusse en calidad de coautor y partícipe secundaria del delito de administración fraudulenta.

Hospital Italiano (Buenos Aires)
Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse están acusados por el presunto robo de fármacos del Hospital Italiano.

Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse están acusados por el presunto robo de fármacos del Hospital Italiano.

En este sentido, los letrados Matías Cúneo Libarona y Claudia Patricia Balbín también impugnaron los embargos de $70.929.520 (Boveri) y $30.929.520 (Lanusse), al considerar que esas sumas son arbitrarias y desproporcionadas, mientras que la imputación está basada en “hipótesis conjeturales” y “testimonios indirectos”.

Uno de los jueces señaló: “Se advierte posible que Boveri y Lanusse se hubieran puesto de acuerdo a los fines de sustraer propofol de su lugar de trabajo, aprovechando la confianza que la institución depositaba en ellos, más no se encuentra, de momento, acreditado”.

“Se destaca que no se encuentra en discusión que, con motivo de su desempeño como anestesistas del Hospital Italiano, tenían acceso al fármaco, podían solicitarlo en la farmacia de la institución y disponer de él. También se ha acreditado que, concretamente, al tiempo de verificarse la evidencia del consumo en común que hacían de la sustancia, tuvieron oportunidad cierta de manipularla en ocasión de su trabajo pues les era dispensada y confiada para realizar su labor”, agrega la resolución a la que accedió NA.

Dos fallecidos en la causa "PropoFest"

El pasado 20 de febrero, el anestesista mendocino Alejandro Zalazar (29) fue hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo a causa de una sobredosis de anestésicos. El caso alertó al sistema de salud y dejó al descubierto una práctica de consumo irregular de fármacos hospitalarios, bajo la fama de presuntas fiestas denominadas "PropoFest".

Alejandro Zalazar, anestesiológo fallecido
Alejandro Zalazar, anestesiológo fallecido

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Por otro lado, el 3 de abril, un enfermero fue hallado muerto en su departamento, también en el barrio porteño de Palermo. En el lugar se encontraron al menos 112 ampollas de diferentes drogas, entre ellas, Fentanilo y Propofol. Se trataba de Eduardo Bentancourt, de 44 años, quien fue hallado con signos de lesión en el antebrazo, compatibles con una punción venosa, pero no se observaron signos de violencia.

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