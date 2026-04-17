Caso Baéz Sosa: la Justicia desestimó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores rechazó el pedido de excarcelación de Lucas Pertossi , uno de los rugbiers condenados a la pena de 15 años de prisión por ser partícipe necesario en el crimen de Fernando Báez Sosa.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, los magistrados no hicieron lugar al planteo de la defensa, a cargo de Rolando Enrique Brown, que consideró que hubo un "exceso en el plazo razonable de la prisión preventiva”.

Ante este planteo, la fiscalía de juicio N° 8, representada por Juan Manuel Dávila, manifestó su oposición a considerar la medida “como una forma de adelanto de pena” y destacó que se realizó el juicio oral en tiempo y forma y que la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Casación Penal y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Además, destacaron que se había “rechazado el Recurso Extraordinario Federal”, por lo que sólo resta “la resolución de la queja presentada" y esto permite garantizar el doble conforme requerido”.

“Te voy a matar hijo de puta, te voy a robar la moto”, la frase que le atribuyen a Lucas Pertossi Lucas Pertossi, condenado a 15 años por el crimen de Fernando Baéz Sosa

Asimismo, la fiscalía apuntó: “Estamos ante un hecho gravísimo con penas de prisión perpetua en algunos casos y de quince años en otros, por lo que debe analizarse el mismo en su contexto y no de manera aislada”. Además, el escrito señala que “no se dan las condiciones para otorgar el beneficio requerido”.

Por su lado, el abogado que representa a los particulares damnificados, Fabián Raúl Améndola, destacó: “El plazo razonable no se define por parámetros rígidos o cronológicos, sino por una evaluación integral de las circunstancias del caso, entre ellas la complejidad del proceso, la conducta de las partes y la actividad de las autoridades judiciales”.

No obstante, un punto fundamental consideró que la “causa implica un nivel de complejidad excepcional”, entre otros factores, por “la pluralidad de imputados, la multiplicidad de defensas técnicas y el volumen probatorio producido"

El texto asumió que “si bien es cierto que el riesgo de entorpecimiento probatorio perdió relevancia”, esto “no agota el análisis de los presupuestos cautelares y que el riesgo de fuga no sólo subsiste, sino que se encuentra notablemente intensificado a partir del dictado de una sentencia condenatoria por un delito de extrema gravedad”.

Lucas Pertossi habló desde la cárcel

En una entrevista con Mauro Szeta, el joven habló desde la cárcel y aseguró sentirse "muy mal defendido" por sus abogados. Además, confesó que el grupo estuvo involucrado en varias peleas y reveló cuál era su participación en esos pleitos. "Yo no peleaba, yo grababa", alegó.

Embed ROMPE EL SILENCIO LUCAS PERTOSSI: UN ESPECIAL DE MAURO SZETA



"Era común que nos pelearemos"

"Yo no me peleaba, yo grababa"

"No todos tuvimos la misma participación"



´El rubgier que rompe el bloque´: domingo a las 22 por @AmericaTV @mauroszeta @PamelaDav pic.twitter.com/vs7Oh2TAKZ — Desayuno Americano (@desayunook) March 26, 2026

En su relato, Lucas Pertossi señaló cuál fue su participación el día del crimen y aseguró que no intervino en el ataque: "Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo, nadie salió a defenderme"

En un momento de la entrevista, el periodista le mostró un video del momento en que asesinaron a Fernando y el joven expresó que fue "una pelea que terminó en tragedia"