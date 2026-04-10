10 de abril de 2026 - 09:25

Buscan desesperadamente a una menor de 13 años desaparecida en Maipú

Se trata de Celena Fernández Ibañez, quien fue vista por última vez este jueves al salir de su escuela. El Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda de paradero.

Buscan desesperadamente a una menor de 13 años desaparecida en Maipú

Buscan desesperadamente a una menor de 13 años desaparecida en Maipú

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Oficina Fiscal N° 1 de Guaymallén emitió un comunicado urgente solicitando la colaboración de la población para dar con el paradero de Celena Fernández Ibañez, una adolescente de 13 años que desapareció ayer, jueves 9 de abril.

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Según informaron, la menor fue vista por última vez a las 18.30, momento en el que se ausentó de la escuela Juan Isidro Maza, ubicada en el departamento de Maipú. Desde entonces, se desconoce su ubicación.

Características físicas y vestimenta

Para facilitar su identificación, las autoridades difundieron los siguientes rasgos físicos de Celena: su contextura es robusta, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene la tez morena y cabello oscuro. Lo usa a la altura de los hombros. Un rasgo distintivo es que tiene un lunar negro en el cuello, del lado izquierdo.

Al momento de su desaparición, vestía: una remera de color gris, pantalón negro con rayas blancas en los costados, y zapatillas de color negras. Consigo llevaba una mochila negra.

El Ministerio Público Fiscal solicita a cualquier persona que pueda haberla visto, o que tenga datos que ayuden a localizarla, comunicarse de manera urgente al 911 o dirigirse a la comisaría más cercana.

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