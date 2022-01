Su cuñado y el novio de su ex casi lo matan a golpes a la salida de un boliche en Chacras

Matías Quiroga (20) fue brutalmente agredido el domingo por la madrugada a la salida de un boliche de Chacras de Coria y, aunque quedó inconsciente y debió ser trasladado al Hospital Central en el acto –donde permanece internado y sedado-, evoluciona.

Si bien aún resta la declaración de la víctima para terminar de dar forma a las circunstancias en que tuvo lugar el violento ataque y lo ocurrido esa madrugada, la fiscal Andrea Lazo ya imputó por homicidio agravado en grado de tentativa a otros dos jóvenes de 20 años, identificados como Valentino Figueroa y Martín Torres. Al realizarles un control toxicológico, los dos dieron positivos para consumo de marihuana y cocaína –tenían presencia de ambas drogas en el organismo-, y ambos quedaron detenidos, ya que el delito por el que se los acusa no es excarcelable.

Brutal golpiza a un joven a la salida de un boliche en Luján: su cuñado y otro joven lo dejaron inconsciente. Foto: Captura Web.

Según confirmaron fuentes judiciales, prácticamente no quedan dudas de que los agresores fueron Figueroa y Torres. Esto pudo reconstruirse en base a las declaraciones de los testigos y, aunque se menciona que hay un video de seguridad del propio boliche (Waterloo) donde se ve el ataque, este material no ha llegado oficialmente a manos del Ministerio Público Fiscal. No obstante, los investigadores que pudieron tener acceso a estas imágenes ya adelantaron que se trata de un material por demás difuso y donde no llegan a identificarse a los participantes.

El cuñado de la víctima y la actual pareja de su ex, los agresores

Según el informe del ingreso al Hospital Central, Quiroga llegó al centro asistencial con politraumatismos por accidente vial y traumatismo encéfalo craneano (TEC) por los golpes que le dieron. Sin embargo, no está confirmado todavía si hubo o no un choque de vehículos antes de que golpearan a la víctima (para confirmar ello se aguarda también la declaración del joven). Lo que si está más que confirmado es que Figueroa y Torres golpearon violentamente a Quiroga.

Uno de los agresores de Quiroga es el novio de la hermana de la víctima, por lo que el vínculo que los une es el de cuñados. El otro violento, en tanto, es la pareja actual de una ex novia de Matías Quiroga. Ambos golpearon al joven en la puerta del boliche Waterloo, sobre ruta Panamericana.

Imagen ilustrativa.

Figueroa y Torres no tienen antecedentes, mientras que el padre del joven golpeado se ha constituido como querellante. Según trascendió, el hombre se ha mostrado moderado desde que tomó conocimiento de la noticia e internación de su hijo y ni siquiera ha evidenciado que lo movilice la venganza. “Solamente quiere saber bien qué fue lo que pasó”, destacaron fuentes judiciales, quienes agregaron que el hombre tampoco tiene una idea remota de por qué puede haber sido golpeado su hijo.

El joven evoluciona bien, pero tiene Covid-19

Ni bien fue internado en el Central, Quiroga fue sometido a una cirugía donde le colocaron un captor de PIC (presión intracraneal) en el cerebro con la intención de descomprimir el hematoma. Además, permanece intubado, hemodinámicamente estable y sin fiebre. Sin embargo, cuando se lo hisopó, dio positivo para Covid-19, por lo que se lo aisló y comenzó con el tratamiento correspondiente.

MKatías Quiroga permanece internado en el Hospital central tras ser golpeado por su cuñado y la actual pareja de su ex a la salida de un boliche en Chacras de Coria. Foto: Archivo Los Andes.

Desde el Central destacaron que la víctima evoluciona favorablemente, y que las próximas horas serán claves para estudiar su avance.