Brutal accidente: circulaba a contramano, chocó y se negó a realizar el test de alcoholemia

Un trágico accidente ocurrió esta mañana en uno de los ingresos a Mar del Plata. El choque se produjo cuando un auto circulaba de contramano por la ruta 226 e impactó de frente contra otro vehículo. Según informó TN, cinco personas resultaron heridas.

El incidente tuvo lugar cerca de las 7.30, en el acceso oeste de la localidad balnearia. La conductora del auto que cometió la infracción se negó a hacer el test de alcoholemia y quedó detenida.

Según trascendió por parte de fuentes comunales, el Peugeot 206 circulaba a contramano a la altura del kilómetro 7,5 de la ruta por la mano que va desde Mar del Plata hacia Sierra de los Padres.

Durante el trayecto, chocó de frente contra un Fiat Siena, en el que viajaban tres policías para prestar servicio en la Comisaría 14.

Tras el fuerte choque, ambos autos quedaron destruidos. Aunque cinco personas resultaron heridas, el subteniente que manejaba el Siena fue el más afectado: sufrió múltiples quebraduras, y tuvo que ser derivado de urgencia al Hospital Interzonal para ser atendido. Además, una de las oficiales sufrió lesiones en la cadera y fracturas en una pierna.

Una mujer se metió de contramano a una ruta, chocó y no quiso hacerse el test de alcoholemia Gentileza: La Capital de Mar del Plata.

Luego de la colisión, la conductora que circulaba de contramano se negó a realizar un test de alcoholemia. Los agentes que participaron del operativo manifestaron que la mujer “estaba evidentemente alcoholizada”, pero se negaba a soplar la pipeta.

“No, no soplo más porque me va a dar positivo”, sostuvo la conductora, que no llevaba registro ni documentos, según consignó el diario local La Capital de Mar del Plata.

En el lugar trabajó personal de la Dirección de Tránsito, de Defensa Civil y de Policía Científica. El fiscal Rodolfo Moure, de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Culposos, intervino en la causa y dispuso la detención de la conductora del Peugeot.

Además, ordenó que se llevara a cabo un control de alcohol en sangre por extracción, en el marco de una causa por “lesiones culposas agravadas por pluralidad de víctimas”.

