Asesinaron a tiros a un adolescente de 17 años e hirieron a otros dos en una "pelea vecinal": un menor es el presunto tirador

El hecho ocurrió durante un cumpleaños en la madrugada de hoy en Godo Cruz. Hay otros dos heridos de bala y tres personas demoradas, entre ellas un menor señalado como presunto autor.

Un joven de 17 años murió y otras dos personas resultaron heridas tras una riña con armas de fuego ocurrida en la madrugada de este miércoles en Godoy Cruz. El episodio se registró alrededor de las 3:10 en la intersección de calle 1° de Mayo y Matienzo.

La víctima fatal fue identificada como Joaquín Isaías Morales Contreras, quien ingresó sin vida al Hospital Lencinas con una herida de arma de fuego en el hemitórax derecho. En el mismo hecho resultaron lesionados un menor de 16 años y un joven de 22 años, este último con una herida de bala en el tórax izquierdo con orificio de salida en la zona dorsal, por lo que fue derivado al Hospital Central, donde ingresó a quirófano.

Cómo fue la violenta pelea Según la información policial, el hecho se conoció a partir de un llamado al 911 realizado por un familiar de una de las víctimas, quien indicó que había problemas previos con vecinos y que en ese contexto se desató una pelea durante un cumpleaños en la que comenzaron a efectuarse disparos contra la llamante y las personas que la acompañaban.

Al arribar al lugar, personal policial encontró a un joven de 16 años tendido en la vía pública con heridas de arma de fuego, siendo asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Minutos después, Morales Contreras y el joven de 22 años ingresaron por sus propios medios al Hospital Lencinas, donde se constató el fallecimiento del adolescente.

En el lugar del hecho, efectivos de UID y Policía Científica secuestraron tres vainas servidas calibre .22. En el marco de la investigación, tres personas fueron demoradas: una mujer y sus dos hijos, de 14 y 17 años, siendo este último señalado de manera preliminar como el presunto autor de los disparos.