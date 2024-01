Asesinaron a una mujer delante de su hija para robarle el auto en Castelar

Una mujer de 50 años fue asesinada anoche por delincuentes que intentaron robarle el auto en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón. El hecho ocurrió cuando la víctima llegaba a su casa en compañía de su hija, de 15 años, que resultó ilesa, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo a la crónica policial, el violento episodio se dio pasadas las 23.30 en la intersección de las calles San Nicolás y Salcedo de Castelar Norte, en la zona oeste del conurbano. La víctima, identificada como María Arias, fue asesinada por uno de los delincuentes en el ingreso de su casa.

Aparentemente, a la mujer se le trabo el cinturón de seguridad cuando los malvivientes la encañonaban. Los delincuentes querían que la mujer se baje para llevarse su Volkswagen Suran, pero ante la maniobra con el cinturón trabado la mataron de un balazo en la cabeza. Aunque había trascendido que el disparo había sido en el tórax, la investigación avanzó y pudo esclarecer el hecho. Los atacantes se dieron a la fuga sin concretar el robo.

La mujer quedó atada por el cinturón de seguridad y con las manos en el volante, luego que uno de los atacantes disparó hacia el asiento de la conductora, ocasionándole la muerte prácticamente de inmediato al impactar una bala en su cabeza, según detallaron fuentes de la investigación al sitio Primer Plano Online.

El hecho ocurrió en las calles San Nicolás y Salcedo de la localidad bonaerense. Foto Captura: TN

Cabe mencionar que la causa se encuentra en plena investigación en jurisdicción de la Unidad Fiscal de Instrucción 7 de Morón, a cargo de Matías Rapazzo, que con la policía analizan por estas horas las cámaras de seguridad para identificar y lograr atrapar a los asesinos.

Ante esto, durante la madrugada la policía de Morón realizó diferentes procedimientos de búsqueda que por el momento arrojaron resultado negativo.

El testimonio de una vecina de María Arias

Priscila, vecina de la víctima y en diálogo con TN, detalló: “A las 11 de la noche escuché dos explosiones, que pensé que eran cohetes. Mis perros estaban como locos, y yo estaba tratando de hacer dormir a mi bebé. Alrededor de las 12 de la noche, salí a ver lo que estaba pasando y vi patrulleros cruzados en mi vereda, cortando la calle y a mucha gente, con ambulancias”.

Y agregó: “Me acerqué para preguntar qué estaba pasando, y un vecino me contó que le habían disparado a una mujer para robarle el auto. En ese momento, no sabía que su hija estaba con ella. Me dijo que lograron salir corriendo para pedir ayuda y que los ladrones se fueron. Le dispararon y dejaron el auto ahí”.

Cercanías al lugar del hecho. El fiscal pidió el relevamiento de las cámaras de seguridad para dar con la banda que se dio a la fuga.

“Me quedé un rato y escuché cuando le estaban diciendo a su hija que su madre había fallecido. Escuché sus gritos desgarradores, realmente fue horrible. Ya no se pueden soportar más estas situaciones”, manifestó Priscila.

En cuanto a la seguridad en el barrio, la vecina de María Arias comentó: “Es una zona bastante residencial, pasa la policía y todo. Solo nos manejamos con una cámara por si pasa algo. Hace dos meses le robaron el auto a mi vecina y logramos verlo con la cámara, pero eso es todo lo que tenemos”.

