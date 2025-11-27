27 de noviembre de 2025 - 19:51

Asalto a mendocinos en Chile: un carabinero relacionó el hecho a la pelea entre barras del Rojo y la "U"

“Fue por lo de Buenos Aires”, habría dicho un efectivo de carabineros, según relató uno de los pasajeros que viajaba en el colectivo de tour de compras.

Un carabinero relacionó el robo a tour de compras mendocino con los incidentes entre el Rojo y la U de Chile

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Luego del brutal asalto de un grupo comando a los pasajeros de un tour de compras mendocino que se dirigían a Santiago de Chile, las víctimas agradecieron la ayuda que recibieron por parte de los locales y de las fuerzas de seguridad.

Según el carabinero, el ataque podría haber sido una venganza tras el escandaloso final del partido de vuelta entre el Rojo y la U por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este encuentro debió ser suspendido por la magnitud de los incidentes en la tribuna visitante del estadio Libertadores de América.

Uno de los pasajeros del tour de compras, se refirió a los comentarios en una entrevista con el canal Meganoticias de Chile. “Le agradecemos a la prensa y a los carabineros que se han puesto con empatía en el lugar nuestro. También hubo un carabinero que habló, y se molestó la gente, como diciendo que [esto es por] lo que sucedió en Buenos Aires tiempo atrás. Pero nosotros no somos de Buenos Aires ni participamos en el fútbol. Somos mendocinos que no tenemos ningún problema con Chile y estamos agradecidos de que nos atiendan bien”.

Al parecer la referencia podría haber sido una simple chicana del efectivo trasandino. De acuerdo con el testimonio de los pasajeros del colectivo que había salido desde la ciudad de Mendoza, los asaltantes que subieron al vehículo tenían “acento centroamericano”.

Eso descarta casi por completo la posibilidad de que se trate de un grupo de delincuentes chilenos y, además, de que tengan alguna relación con “Los de Abajo”, la barra brava del Club Universidad de Chile, actualmente administrado por la concesionaria Azul Azul S.A.

El brutal asalto

El robo se produjo esta mañana cerca de las 6:15, luego de que el colectivo pasara la ciudad de Los Andes y llegara al peaje de la cuesta de Chacabuco, camino a Polpaico, explicó a Los Andes el empresario Franco Pivato, dueño de La Torre Viajes, mientras se dirigía al vecino país para socorrer a las víctimas.

El colectivo había salido de Mendoza anoche y cuando realizó el desvió para tomar la ruta a Santiago, se le atravesaron cinco autos y cuando el chofer detuvo la marcha, varios delincuentes armados se subieron a bordo del transporte de larga distancia.

Según indicaron fuentes policiales, a 28 personas le robaron dinero en efectivo y celulares, por un monto cercano a los 26 mil dólares. Además, uno de los conductores y dos pasajeros resultaron heridos tras recibir golpes por parte de los asaltantes.

