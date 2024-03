Asaltaron a una empresa de transporte en Godoy Cruz: se llevaron pertenencias de 7 empleados, dinero y cheques.

El hecho fue denunciado ayer por la tarde por los transportistas cuyo local está en el parque industrial.

Una empresa de transporte fue asalta ayer por delincuentes que se llevaron pertenencias de 7 empleados y también dinero y un cheque de los dueños.

El asalto se produjo ayer en la empresa Vesprini, ubicada en Parque Industrial Bicentenario, Adolfo Alsina 450 de Godoy Cruz.

Cerca de las 15.20, en el lugar se encontraban siete personas - F. D., de 50 años; R. C., de 26 años; C. T., de 35 años; C. O., de 25 años; A. L., de 48 años; L. S. de 33 años; y el gerente, L. C., de 36 años- cuando llegaron unos delincuentes armados a bordo de un Toyota Etios.

Los ladrones amenazaron a los empleados y al gerente y les robaron sus pertenencias personales: once teléfonos celulares, $135.000 y documentación personal.

Luego los delincuentes se dirigieron hasta las oficinas y se llevaron dinero en efectivo de la empresa (no se aportó cantidad) y un cheque por 650 mil pesos. El robo fue denunciado en la Oficina Fiscal N° 3 de Comisaría 7°.