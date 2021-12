Antimineros destruyeron e incendiaron la redacción del diario El Chubut

Un grupo de manifestantes antimineros atacó y prendió fuego el lunes por la noche la sede de diario El Chubut, cuando todavía se encontraban trabajadores de prensa en su interior.

El episodio cometido contra la libertad de expresión ocurrió en medio de las protestas sociales contra la ley de zonificación minera, aprobada días atrás por mayoría en la Legislatura local. No obstante, por los incidentes, finalmente el gobernador Mariano Arcioni dio marcha atrás: anunció este lunes la derogación y el llamado a un plebiscito.

En las redes sociales se pueden ver videos con decenas de jóvenes arrojando piedras y rompiendo los vidrios del edificio, que para ese entonces ya tenía diferentes focos de incendio en la entrada.

Antimineros atacaron e incendiaron la sede de diario El Chubut - Gentileza / Diario El Chubut

Cuando los policías llegaron a la zona, los manifestantes permanecieron en la vereda de enfrente cantando consignas contra la minería y los medios de comunicación.

En Twitter, el gobernador Arcioni repudió el ataque al diario El Chubut: “Repudio el ataque a la libertad de expresión ejercida contra el diario @ElChubut y sus trabajadores, y vuelvo a convocar a la paz social para el bienestar de los y las chubutenses”.

Antimineros atacaron e incendiaron la sede de diario El Chubut - Gentileza / Diario El Chubut

“El derecho a manifestar ideas no puede devenir en violencia y agresiones a las instituciones públicas y privadas. Expresémonos de manera democrática para seguir construyendo una provincia cada vez más justa, igualitaria y productiva”, señaló el mandatario.

Asimismo, desde diario El Chubut indicaron: “Más de 100 familias dependen de este diario. Cabe preguntarse cuántas empresas netamente chubutenses generan esas fuentes de trabajo en la actualidad. Afuera, estoicos, esperan los fieles canillitas para llevar nuestro diario a las calles. Sin miedo y también con la voluntad de realizar su tarea”.

“Esto ya no es minería sí o minería no. Se trata de preservar la democracia, la diversidad de opinión, entender que así no podremos progresar. Ahora vendrán las voces de solidaridad y repudio al ataque. Desde ya muchas gracias. Pero antes deberían preguntarse ¿Cómo llegamos a esto?”, cerró el medio chubutense.

Repudio de Adepa al ataque contra la prensa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) también repudió el ataque contra los trabajadores de prensa en Chubut.

Según información publicada en diversos medios, un grupo de manifestantes anti-minería atacó al edificio del medio, arrojó piedras a las ventanas y prendió fuego a neumáticos en el ingreso, provocando un incendio. — ADEPA (@Adepargentina) December 21, 2021

“Repudiamos enérgicamente el ataque incendiario y los destrozos causados por un grupo de manifestantes en la redacción del diario @ElChubut en Trelew. Adepa reclama la investigación de los hechos y la sanción a los reaponsables”, dijeron desde la entidad.