A una semana de la desaparición de Loan sigue la búsqueda: las alarmantes declaraciones del intendente

Hoy se cumple una semana de la desaparición de Loan Danilo Peña , el niño de 5 años que desapareció tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela. Según testigos, Loan y su tío se alejaron para buscar naranjas, pero el niño quiso regresar solo con su padre y desde entonces no se tiene noticia de él.

Durante los rastrillajes, las autoridades encontraron un botín y huellas que pertenecen al niño, entre otros elementos que fueron descartados. No obstante, las hipótesis sobre su paradero siguen abiertas, aunque por ahora creen que está perdido.

Búsqueda de Loan Danilo Peña.

El miércoles se realizó una reconstrucción de los hechos con los niños que acompañaron a Loan en su recorrido para buscar naranjas, a solo 600 metros al norte de la vivienda, en dirección a la traza asfáltica. Hoy, jueves, declararán por primera vez ante el fiscal los adultos que participaron de la reunión familiar. Posteriormente, se repetirá el procedimiento con los menores, según confirmó Jorge Monti, abogado defensor de dos de los tres detenidos.

Hallaron huellas y más pistas del nene de 5 años desaparecido en Corrientes.

LAS PREOCUPANTES DECLARACIONES DEL INTENDENTE

Hoy luego de una marcha de los vecinos del pueblo en reclamo de la aparición con vida de Loan, el intendente Hugo Sebastián Ynsaurralde hizo inquietantes confesiones sobre la situación en 9 de Julio, sugiriendo que al menor “se lo llevaron” y mencionando problemas de drogas y corrupción en la localidad. Ynsaurralde expresó su preocupación diciendo: “Todos somos padres y hoy nos toca vivir una situación que jamás vivimos. Pero no seamos hipócritas, hay muchos involucrados con esa ‘porquería’. Hoy tenemos un chico desaparecido, hay muchas aristas”.

El intendente también destacó la problemática de la ruta 123, que atraviesa el pueblo: “La ruta que atraviesa el pueblo es una bendición, pero también un problema. Por acá pasan muchas cosas”. Ynsaurralde manifestó que “es evidente” que al pequeño “se lo llevaron” y advirtió sobre posibles nuevos casos similares si Loan no aparece pronto.

Búsqueda de Loan en Corrientes.

Ante los vecinos, Ynsaurralde expresó: “Acá hay mucha mafia y porquería. Esto es la punta del ovillo, que vas tirando y va a saltar todo. Lo que yo le quiero decir a mi gente es que en esta situación tiene que caer, caiga quien caiga. A mí no me importa. Si tiene que rodar mi cabeza o ustedes creen que hice algo mal, díganmelo y yo doy un paso para el costado, no hay problema”.

Ahora los investigadores ordenaron un barrido telefónico de las antenas de la zona donde fue visto por última vez Loan el pasado jueves para analizar el impacto de los distintos teléfonos y detectar algún número sospechoso. Además, están analizando una remera del tío de Loan, Bernardino Benítez, quien se la cambió después de que el niño se perdiera.