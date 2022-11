La 2da. Audiencia Internacional de presentación del proyecto de Creación de una Comisión Bicameral de Planificación del Futuro, en el Senado de la Nación, se realizó el 24 de octubre pasado. Invitado a realizar la introducción académica, la resumo en ésta nota.

El título de este proyecto podría hacer pensar que es un problema que interesa e incumbe sólo al Parlamento. Lo que está lejos de ser cierto, nos incumbe a todos. Los estudios de futuro nacidos en EE.UU y Europa focalizados en las tecnologías bélicas ante una previsible 3ra GM, no tuvieron ningún impacto en los países periféricos. Sin embargo, Argentina creó el Consejo Nacional de Post-guerra (1944/46) para planificar la dirección del país. La Secretaría Técnica elaboró dos planes quinquenales (1947/51-1953/58). El golpe militar de 1955 derrocó al presidente Perón; cancelando el último. Frondizi (1958/62) restauraría la planificación gubernamental creando el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) para coordinar y producir investigaciones y análisis para el desarrollo nacional.

Las dictaduras militares generaron una planificación subordinada al contexto de la guerra fría. Hoy puedo hipotizar sobre su origen en un original documento, prácticamente desconocido en círculos académicos: un discurso de Aurelio Peccei: “El desafío de los años 70 para el mundo de hoy” dado en el Colegio Militar de la Nación el 27/09/65. Texto compilado en “The Club of Rome, The Dossiers 1964-1984″ por los profesores finlandeses Pentti Malaska y Matti Vapaavuori. Destaco dos aspectos del discurso: contenido y consecuencia. Peccei anticipaba la revolución tecnológica, encuadrado en un análisis geopolítico de la Guerra Fría. Pronunciado pocos meses antes del golpe militar que proscribiría los partidos políticos (1966/73). Básicamente su contenido se vería reflejado en la creación de un sistema de planificación del desarrollo y de seguridad nacional con tres subsistemas: CONADE; CONASE y CONACYT.

Reelecto Perón en 1973, presentó un modelo para un Proyecto Nacional, con el cual pude colaborar, como asesor presidencial, elaborando criterios para la regionalización y series históricas sobre administración pública y tendencias políticas, económicas y sociales. Bajo la dirección de Francisco José Figuerola, Julian Licastro y Vicente Damasco.

La dictadura militar de Videla, creó en 1976 el Ministerio de Planificación. El ministro Díaz Bessone creía que una guerra revolucionaria estaba en marcha. Y Argentina, Chile, Uruguay y Brasil eran los objetivos del comunismo internacional . Apoyado por Herman Kahn, elaboró el plan de gobierno hasta el año 2000. No era un plan estratégico a largo plazo, sino un intento de consolidar y controlar todas las áreas de gobierno divididas entre las tres fuerzas. Su elaboración, discusión y aprobación se circunscribió al círculo militar sin participación de actores sociales u otros grupos de interés. En 1978 se eliminó el ministerio. Aquellos militares que intentaban alguna planificación, capitularon ante el liberalismo económico dominante en la mayoría de la cúpula militar. Así las técnicas prospectivas quedaron ligadas al pensamiento militar. Lo decía Horacio Godoy “cuando dejan de existir los gobiernos militares, también se extinguen las instituciones nacionales como los ministerios y organismos, y a través de ellos la prospectiva. Así acaban los proyectos y la democracia quedó sin previsión”.

Los estudios de futuro se centran en relaciones ínter-sistémicas entre los dominios del conocimiento especializados como la economía, la política, la ciencia y la educación. También es muy diversificado el tipo de temas y problemas en análisis: cuestiones globales, sectoriales, estratégicas, comerciales, tecnológicas, y en general son enfoque predominantemente interdisciplinarios o transdiciplinarios. Vinculados con la producción, la innovación, la gestión, políticas públicas, regulaciones,y previsión. Se despliegan en múltiples campos de aplicación: científico-tecnológico, estratégico, económico; político, social y cultural con una gran diversidad de usuarios: parlamento, gobierno, ministerios, empresas, think thank, organismos internacionales, etc.

Los estudios de futuro requieren de la cooperación internacional. Nuestro Centro promovió crear Comisiones Parlamentarias del Futuro en Argentina, Chile, Uruguay. Invitamos a Jerome Glenn, y Mika Aaltonen, director del Millennium Project y presidente del nodo Finlandia a Argentina en 2005. Reunidos con Daniel Scioli, se analizaron las experiencias de la Comisión del Futuro de Finlandia, invitándolo a visitarla. En 2010 se creó el nodo Chile del Proyecto y se presentó el informe “2010 State of the Future” en el Senado chileno, presidido por Guido Gelardi. En 2012 conformó el Comité de Futuro para los desafíos de la ciencia, la tecnología y la innovación. En Uruguay exponiendo ante legisladores orientales para desarrollar el Proyecto de Comisión del Futuro que se concretó en 2021. En 2014, elaboramos un informe sobre las Comisiones de Futuro Parlamentario en el mundo, que fue empleado en un proyecto del parlamento peruano y otro en Argentina.

Reafirmando la cooperación internacional Jerome Glenn mantuvo reuniones con Duncan Cass-Beggs, líder del trabajo prospectivo de la OPEP, durante La cumbre del Futuro en Dubai y luego con Dexter Docherty, director del trabajo de escenarios para la OCDE en París en octubre pasado. Acordando crear sinergias entre las iniciativas de Laboratorio del Futuro de la ONU, los comités parlamentarios, la Sociedad del Futuro Global de Dubai y el Millennium Project. Asimismo el Parlamento Finlandés realizó la primera Cumbre Mundial de los Comités de Futuros en Helsinsky en octubre pasado. Uruguay será sede de la próxima Cumbre en 2023.

El futuro es el espacio de consenso de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas del país. La planificación del futuro es imprescindible para enfrentar y gestionar con nuestros propios valores y proyectos la Globalización Siglo XXI.