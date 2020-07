El ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Planes económicos: ¿creer o no creer?

Si bien el presidente Fernández no se equivoca cuando afirma que muchos planes económicos implementados en el país no dieron buenos resultados y llevaron a crisis complicadas, sí comete un error al no reconocer que hubo períodos en los que a la Argentina le fue mejor, justamente, por haber adoptado sus autoridades de turno estrategias creíbles y que generaran confianza.