Pedido de retirados de la Policía

Quería expresar al sr. Gobernador, con todo respeto, que el aumento de 20% otorgado a la fuerza de seguridad y pagadero en tres cuotas según decreto 1817 del 30/12/2020 y publicado el 15/01/2021 en el Boletín Oficial 31281, merece las objeciones que paso a describir.

La primera cuota, a partir de marzo de 2021, es de 7%, al igual que la segunda, a partir de julio; y la tercera, a partir de octubre 2021, de 6%.

Esto significa que como retirado de la Policía de Mendoza voy a terminar de cobrar este 20% en junio o julio, pero del 2022.

Teniendo en cuenta la inflación actual, esa vergüenza de aumento significa nada.

Digo que terminaré de cobrar en 2022 porque cuando el gobernador Lafalla transfirió la Caja de Jubilaciones a la Nación dejó especificado que al personal en retiro se le podrá pagar hasta en 180 días.

Ese es el tiempo que se toma ese organismo. Si sus asesores no le dijeron esto, dejan bastante que desear y si no hicieron nada para acortar los plazos, no les importa ya que ellos cobraron.

Sr Gobernador, ni usted ni nadie, tiene derecho de convertirme en un pobre más, al igual que a mis camaradas retirados que trabajamos también en épocas difíciles, descuidando a nuestras familias y perdiendo salud. No merecemos que se nos trate como ciudadanos de segunda.

Ahora bien, en diario Los Andes del 7/04/2021, página 7, se habla de otorgar 50% en los meses de noviembre y diciembre o sea 3.000 pesos al salario, pero por supuesto, no bonificable.

Bravo, sr. ministro de Hacienda y Finanzas, otra vez se acordó de los policías retirados, lamentablemente para mal.

También debería tener en cuenta el sr. ministro lo escrito en el mismo diario del 4/04/2022, sección Escribe el Lector, titulado “Esperando”.

En resumen, solicito al sr. Gobernador se realicen los trámites pertinentes para poder percibir estos aumentos, al igual que los 3.000 pesos dentro del más corto tiempo posible.