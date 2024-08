La economía política es sencilla

La economía política es un fenómeno natural; no es emocional ni voluntaria, la rige y determina leyes naturales que la humanidad no puede cambiar y cuando lo intenta, fracasa el bienestar social. La economía política es tan sencilla y automática, que si no se interrumpe, por si sola consigue el bienestar social y la reducción de la pobreza.