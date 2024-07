Bases para el desarrollo económico

La economía política es social, es de y para todos, para toda la comunidad; no es de, ni para uno, ni ningunos. En consecuencia debe ser justa, es decir, las medidas humanas no deben perjudicar ni beneficiar a nada ni nadie en particular, caso contrario se traba, disminuye, recesa la actividad.

Economía política es un fenómeno natural que engendra la natural necesidad humana y por lo tanto no es voluntaria ni emocional.

La necesidad humana obliga a tratar de satisfacerla y la escasez de recursos condiciona la posibilidad.

En consecuencia, la necesidad es una obligación, no un derecho. ¿Y de quién es la obligación, de los unos es decir de cada uno de nosotros, o de los otros?

Indudablemente de cada uno de nosotros. Lo que no impide que la sociedad atienda ciertos y definidos casos.

Esasez de recursos significa que los recursos no son infinitos, sino limitados. Si fueran infinitos no habría economía política porque habría de todo para todos y no se necesitaría intercambio alguno.

Las necesidades son consideradas infinitas, es decir muchas, materiales, espirituales, legales, económicas, alimentación, albergue, turísticas, deportivas, investigación, salud, etcétera, etcétera, a tal punto que difícilmente se puedan satisfacer todas por modo propio. En consecuencia se debe recurrir a terceros: industriales, comerciantes, transportistas, artesanos, religión, etcétera para lo cual se requiere intercambios de bienes y servicios por otros bienes y servicio.

El trueque es el origen de la economía política, la moneda es un medio inventado por la humanidad para facilitar las transacciones; pero el hecho de tener dinero es solo porque antes se prestó un servicio, en forma personal o de quien proviene el dinero. En consecuencia el bien o servicio ya estuvo previo al dinero con el que ahora se adquieren otros bienes o servicios.

Economía política son múltiples transacciones de bienes y servicios por otros bienes o servicios; y para que se realice el trueque ambas partes se deben considerar beneficiada, que es posible por cuanto el valor económico es subjetivo, personal, y ninguna de las parte debe estar beneficiada por cuanto dicha situación evita, paraliza y/o impide la operación.

La demanda de bienes y servicios origina la oferta, y en libertad el acuerdo entre productores y consumidores determina el precio de equilibrio, es decir, el que permite consumir todo lo producido sin defecto ni exceso.

Con el precio en equilibrio se logra además, algo esencial en materia económica, que es estabilidad; que permite seguridad y confianza para invertir, producir y arriesgar.

Roger Myerson, premio nobel de economía 2007, reconoció que “todavía tenemos mucho que aprender acerca de como lograr la estabilidad macro económica”

Resulta que la estabilidad económica lo mismo que los precios, son efectos económicos, por lo cual sus problemas no son originados por dichas consecuencias sino por sus causas.

La causa de los precios es la necesidad humana y la escasez de recurso en toda comunidad. La causa de la estabilidad económica es el equilibrio económico.

¿Por qué es el equilibrio económico la causa de la estabilidad económica?

Porque estabilidad es un estado físico y económico en el que las fuerzas opuestas se compensan (oferta y demanda; producción y consumo) y permiten actuar libremente: operar, invertir, producir, consumir.

¿Y como se consigue el equilibrio económico?

Indudablemente permitiendo que ambas fuerzas, producción y consumo coincidan en el precio.

Dicho efecto se consigue a través de la ley de mercado que es el resultado de la puja entre productores y consumidores; el productor fija un precio que es aceptado o no por los consumidores y en el último casos, debe mejorar la oferta.

En síntesis y conclusión, la base para el desarrollo, progreso y bienestar social, es el equilibrio económico, que es el estado necesario para que la actividad económica, producción, inversiones y consumo obtengan un máximo.

*El autor es licenciado en Ciencias Económicas (UNCuyo)