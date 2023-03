Fortalecer a OSEP por más y mejores servicios

La OSEP ha sido siempre parte de mi vida y de mi familia, incluso mucho antes de que yo naciera. Mi abuelo Don Antonio Tomba, es quien donó los terrenos en los que se construyó el Hospital El Carmen. Para mi padre y mi madre, la obra social siempre estuvo presente, y mi hermana, aún recibe su asistencia contra esa dura enfermedad que es la esclerosis múltiple. Por eso, mi historia de varias generaciones vinculadas a la OSEP me define, y cuando se trate en el Senado, iré por mantener y mejorar los servicios que curan y dan soluciones a cerca de 400 mil mendocinos.

En esa historia personal, cuando tenía 11 años, me desvanecí en la guardia del Hospital El Carmen porque se me cerraba el pecho. Un médico me salvó con una inyección de adrenalina en el corazón. Muchos años después, sufrí un accidente de tránsito que me llevó a terapia intensiva, y a pasar por tres cirugías complejas. Sus excelentes profesionales y mi obra social OSEP, me salvaron la vida, una vez más.

¿Estamos dispuestos a soltarle la mano a quién siempre está? Porque yo no. Y no es una decisión caprichosa, tiene que ver conmigo y con mi familia, y seguramente también con la familia de cada uno de los afiliados. Respondamos para darle soluciones.

Dicho esto, también quiero enfatizar en el esfuerzo que ha habido en la obra social por mejorar sus números. Porque el aumento de prestaciones (se pasaron de 2 mil a 11 mil afiliados discapacitados por ejemplo), sumado al COVID y a la inflación con su aumento de precios y costos, genera un escenario muy difícil con el que lidiar. Sin embargo, el salvataje que tuvo que hacer la provincia pasó del 17,7% en el 2021, en plena pandemia, al 6,7% en 2022. Un ejemplo del esfuerzo realizado.

Siempre hay que seguir exigiendo más y mejores servicios, pero también debemos reconocer, qué difícil sería si no existiera la obra social. Al igual que no dejarnos engañar por aquellos que hacen mal uso de la política y pronostican catástrofes para asustarnos, como nos asustaron y nos encerraron con la pandemia.

Entonces, en primer lugar, la mayor parte del esfuerzo lo va a hacer la OSEP con la mejora progresiva de sus números como viene realizando. La eficiencia en las compras, la telemedicina, entre otras variables, fueron el primer paso en la búsqueda de la eficiencia económica, sin quitar servicios o reducir calidad.

En segundo lugar, la patronal, es decir el gobierno provincial, gobiernos municipales y entidades públicas, que incrementarán sus aportes del 6 al 7%.

Y en último lugar, serán aquellos que hoy por recibir un servicio no pagan prácticamente nada. Hagamos un ejercicio simple, un afiliado con un hijo, que percibe un salario de $100.000, hoy tiene un descuento de $80. Tras la sanción de la ley pasará a aportar $750, menos que una docena de tortitas, dos sachets de leche o un kilo de tomates.

Entonces, ¿cuánto vale nuestra salud y la de nuestros seres queridos?, Yo siempre prefiero prevenir que curar. Quiero fortalecer a la OSEP, para que siga ofreciendo más y mejores servicios para los mendocinos. Esa es mi convicción.

*El autor es senador y presidente del bloque Cambia Mendoza.