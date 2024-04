Es el agua Señor Gobernador

Hace 3 años que venimos planteando que los fondos que eran para Portezuelo sean destinados a reconstruir desde el punto de vista físico e institucional la totalidad de la red de toma, conducción, distribución y uso del agua para todos los destinos en la totalidad del territorio provincial.

En Mendoza se pierde casi el 50% de agua potable por ineficiencia/deterioro en su distribución, se consume casi el doble de lo que aconseja la OMS y respecto de nuestro sistema agrícola, tenemos una ineficiencia que nos lleva a perder el 50% de nuestro recurso hídrico.

La ciencia coincide en que estamos ante una “..MEGA-SEQUIA, por su extensión e intensidad, la que resulta de la combinación de factores naturales (ciclos climáticos naturales). Pero también antrópicos, es decir debido a la emisión de gases de efecto invernadero y el consiguiente Calentamiento Global. Los modelos climáticos del IPCC predicen una continua reducción de la precipitación nívea de Los Andes Centrales, a lo largo del presente siglo.”

Mendoza tiene y tendrá en un futuro inmediato severos inconvenientes con su recurso hídrico, HAY que OCUPARSE YA.

Los mendocinos tenemos la oportunidad histórica y obligación, de pensar el futuro desde el AGUA, pero para ello es imperioso que quienes gobiernan en estos días entiendan que esto se construye entre TODOS.

Mendoza necesita con urgencia soluciones en varios temas, pero entendemos que el único que depende solo de nosotros es el del AGUA, que a su vez incide en todo el sistema productivo y habitacional. Es necesario pensar la sustentabilidad social y económica de la Provincia.

Hoy contamos con los 1.023 millones de u$ que eran para Portezuelo (obra ya desestimada) inmovilizados, es hora de GESTIONAR, GOBERNAR y entonces es que volvemos a plantearle al Gobierno de turno que, al menos en este tema central para todos los mendocinos, tenga una mirada de futuro y amplia.

Una Provincia que cuenta con el 50% de su población sumida en la pobreza, con una actividad económica en caída desde hace más de una década, tener 1.000 millones de u$ depositados sin darle movimiento, no hace más que confirmar lo que ya “casi” todos dicen, “Mendoza atrasa”, “está en pausa”, etc.

Señor Gobernador, a diferencia de su antecesor (convoco a Consejo…., para NO hacer nada) solicite ya todo el material que hay en AYSAM e Irrigación, convoque a los expertos mendocinos (no hace falta traer a nadie de afuera ni que viaje) y en conjunto con ellos y con las distintas fuerzas políticas, organizaciones empresarias, sociales, universidades, etc, resuelvan (con Ud a la cabeza) en 60 días, un plan de obras que deberá comenzarse a ejecutar en el segunde semestre de este año, mediante el cual se comience a dar soluciones a los REALES problemas de los mendocinos, que al final, es para lo que lo eligieron.

Autores: Marcos López y Martín Lafalla Grupo Olascoaga