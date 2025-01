El valor del lápiz y el papel

He leído muchos comentarios de entendidos en el tema, he hablado con una maestra de 40 años de enseñanza en escuela primaria y secundaria y trato de resumir en corto espacio un tema que ha sido objeto de conferencias de entendidos. También he preguntado a la IA (inteligencia artificial) su opinión sobre el tema…y coincide en la mayoría de los puntos que expongo.