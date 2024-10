¿Dónde están los palos en la rueda?

¿Qué es recesión?

Recesión proviene de receso, que es suspensión temporal de actividades. La recesión económica por lo general está explicada como una fase del ciclo económico, de retracción, de receso, de todas las actividades económicas, tales como consumo, producción, inversiones y empleo.

Pero la teoría de los ciclos económicos es incorrecta, a punto tal, que sus expositores no pueden determinar su causa. La recesión es un efecto de erróneas medidas humanas.

No obstante, ello no afecta nuestra investigación por cuanto es correcto que recesión económica, es disminución de las actividades económicas, lo que se considera un efecto negativo del bienestar social. Lo trascendente del caso es averiguar lo que no se ve, la causa del acontecimiento.

Averigüemos: ¿donde y porqué se inician las actividades económicas?

Sin dudas por la necesidad humana: material, espiritual, física, psíquica, intelectual, etcétera; y cuando no la puede satisfacer el mismo sujeto, debe recurrir a terceros. Nacen las empresas, la producción, la oferta.

¿Qué necesita la necesidad para conseguir su objetivo?

Sin la menor duda, ofrecer otros bienes o servicios para transar por los bienes y servicios que satisfacen su necesidad, dado que los bienes y servicios se cambian, se adquieren, por bienes y servicios (Ley de los Mercados, Jean-Baptiste Say 1767/1832).

La teoría de Say defiende que las recesiones o crisis no se producen como consecuencia de fallos en la demanda, sino al revés, por anomalía en la oferta. La explicación, entonces, de la recesión, es que disminuye la oferta, en este caso, prestación de servicios (empleo).

¿Por qué disminuyen los empleos?

Como toda transacción económica, debe en primer lugar, existir la necesidad y en segundo término, la posibilidad de acuerdo de las partes.

De la necesidad de empleo no cabe la menor duda como tampoco de la imposibilidad de acuerdo, por cuanto disposiciones humanas ya han establecido condiciones y salario.

Es decir, son medidas humanas contrarias a la ley natural económica, lo que impide su normal desarrollo.

En conclusión, una vez más, disposiciones humanas perjudican el fenómeno natural y provocan perjuicios sociales. Por eso, para evitar recesiones y crisis futuras, es necesario reconsiderar las leyes laborales, que además de proteger al trabajador, deben tener muy en cuenta, el bienestar social de toda la comunidad.