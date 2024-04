CCT-Conicet Mendoza, punto de inicio de la Ciencia en Cuyo

Soy biólogo, investigador Superior del Conicet, ahora contratado ad honorem. Llegué hace cuarenta años a lo que se llamaba Cricyt. No obstante, los vaivenes socio-político-económicos en estos años, la producción científica y formación de profesionales de la diversa comunidad científica y humana del Conicet Mendoza, es de un nivel de excelencia extraordinario.

El CCT-Conicet Mendoza representa un bien preciado para la provincia y Región de Cuyo. Significa, entre otros, hablar de una comunidad científica multidisciplinaria, abocada a investigar los grandes desafíos que hoy enfrenta la humanidad, tales como crisis de biodiversidad, pérdida de hábitats, cambio climático, invasiones biológicas, desertificación, conflictos socio-ambientales, entre una multiplicidad de temas biológicos y biomédicos.

Las contribuciones de la comunidad científica resultan de la participación de investigadores/as, becarias/os, técnicas/os, y una valiosa administración y servicios sin los cuales sería imposible su concreción. Estas investigaciones se canalizan a través de libros y revistas del circuito nacional e internacional, congresos, docencia de posgrado y transferencias a distinto sectores.

En las últimas semanas, más de sesenta Premios Nobel, asociaciones científicas y un número importante de colegas del extranjero, han expresado su preocupación ante la incertidumbre por la que atraviesa la ciencia argentina y Conicet en particular. Algunos extractos de centenares de cartas recibidas dicen:

“Los recortes pendientes en el financiamiento y el personal del Conicet detendrán efectivamente la investigación básica en Argentina, algo que parece inimaginable para un país tan rico en recursos humanos y otros recursos…He publicado más de 30 artículos con colegas argentinos. He sido codirectora de múltiples becarios doctorales y postdoctorales del Conicet… el trabajo realizado por los científicos argentinos es reconocido internacionalmente…Esto incluye no solo la investigación biomédica, sino también la investigación básica orientada a caracterizar, comprender y proteger la increíble diversidad natural que se encuentra en su país…Un sistema nacional próspero para la ciencia y la tecnología es fundamental para mantener la riqueza y el estatus internacional de Argentina. Detener la investigación básica y la formación de nuevos científicos tendrá impactos negativos significativos durante décadas en el futuro-” (Eileen A. Lacey, professor of Integrative Biology, Curator, Mus. Vertebr. Zool. Univ. of California).

“…Colaboré con varios colegas argentinos durante más de 20 años y estoy profundamente preocupado por la difícil situación que enfrentan nuestros colegas del Conicet… Afirmamos nuestra solidaridad con la comunidad científica argentina, y particularmente con sus reconocidos ecóloga/os…por sus aportes a la ciencia. La investigación ecológica argentina…es reconocida a nivel mundial y es un motivo de orgullo para el país… esperamos que los líderes gubernamentales consideren los costos a corto y largo plazo de desmantelar la magnífica empresa científica de Argentina. El país tiene mucho que ganar si apoya a sus destacados científicos” (Prof. Dr. Ingolf Kühn, Prof. de Macroecología, Univ. Martin Luther Halle- Wittenberg, jefe del Dept. de Ecol. Comunitaria del Centro Helmholtz para la Investigación Ambiental – UFZ)

“…El Conicet se encuentra entre el 2% de las principales organizaciones científicas internacionales del mundo y cuenta con algunos de los científicos, laboratorios e instalaciones de capacitación más eficaces y productivos del mundo, y ciertamente de América del Sur…Estos investigadores continuarán satisfaciendo las necesidades del pueblo argentino en las áreas de genética, conservación, glaciología, agricultura, ecología, biología del desierto y muchas otras disciplinas. Una vez que una empresa científica resulta dañada … la ciencia y los científicos abandonarán Argentina y la nación sufrirá.” (Michael A. Mares, director, Presidential Professor, and Curator emeritus Sam Noble Mus. Nat. Hist., University of Oklahoma).

El CCT-Conicet Mendoza es un orgullo para quienes abrazan la vocación por la ciencia. No quiero pecar de injusto, pero puedo decir sin temor a equivocarme, que la comunidad científica del CCT Conicet Mendoza es un verdadero “hotspot” de excelencia científica. La producción científica es una actividad cuya máxima expresión se alcanza a través del desarrollo armónico de sus partes, desde la conformación de los equipos de investigación, hasta la financiación sostenida de proyectos, infraestructura física, laboratorios, equipamiento variado, gestión y administración institucional.

Apelo a las autoridades y Gobierno de Mendoza a velar por las investigaciones científicas del CCT Conicet, de cuya estructura es parte, y a expresar su apoyo para normalizar su funcionamiento, hoy marcado por despidos, desfinanciación, demora y reducción de ingresos de becarios, investigadores y promociones, financiación de proyectos congelada y salarios desactualizados.

Normalizar el complejo mosaico de la producción científica significa mantener en funcionamiento a esta verdadera fábrica de conocimientos, innovación, formación profesional y transferencia a distintos sectores de la sociedad, contribuyendo a un mejor entendimiento y sustentabilidad del entorno físico-biológico y social en el que vivimos.