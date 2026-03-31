Cannabis en Mendoza: Del "Permiso para Cultivar" a la Revolución Industrial

Durante años, el cannabis en Argentina fue un laberinto de expedientes y suspiros. El sistema era, en esencia, un cuello de botella administrativo donde el derecho a la salud de miles de pacientes quedaba suspendido en un "veremos" burocrático. Sin embargo, el viento está cambiando. Con la reciente automatización de los trámites del REPROCANN, el país finalmente ha resuelto el acceso básico. Pero aquí es donde empieza el verdadero desafío: ¿nos conformamos con ser un país de autocultivadores o nos atrevemos a ser una potencia industrial?

Conicet y sector privado se unen en Mendoza para avanzar en estudios sobre cannabis medicinal

Ya rige el nuevo régimen para ordenar la actividad de cannabis medicinal y cáñamo en Mendoza

El acceso al cannabis medicinal ya no es una promesa, es un sistema funcional. Cuando la aprobación es rápida y previsible, la salud deja de depender del humor de un funcionario y pasa a centrarse en el paciente. Este avance no es solo un alivio humanitario; es el cimiento de confianza que el sector productivo estaba esperando . Nadie invierte en un mercado donde las reglas de juego tardan un año en autorizarse.

El fin de la "Burocracia del Dolor"

Mendoza siempre ha tenido el "orgullo de ser primera". Fuimos de las primeras provincias en legislar un marco regulatorio propio, entendiendo que el cannabis y el cáñamo no son solo medicina, sino motores de empleo. Sin embargo, el motor todavía está en punto muerto.

El sector productivo mendocino sigue esperando la implementación real del régimen simplificado de licencias. Tenemos la ley, tenemos los proyectos de investigación y tenemos el interés privado; lo que falta es que la administración provincial gire la llave. Sin licencias ágiles, los proyectos se quedan en el papel y las inversiones se mudan a provincias con menos tradición, pero más velocidad.

Debemos sacarnos de la cabeza la idea de que esto se trata solo de "plantar". La oportunidad para Mendoza está en la economía del conocimiento:

Más que una planta: Una cadena de valor

* Genética de Montaña: Desarrollar variedades adaptadas a nuestro clima seco y alta radiación UV.

* Tecnología de Triple Impacto: Sistemas de riego eficiente y maquinaria agrícola especializada.

* Ciencia Aplicada: Laboratorios que transformen biomasa en derivados de exportación con estándares internacionales.

El "Terroir" del Conocimiento

Nuestra ventaja competitiva no es solo el clima. Es el ecosistema. Cuando combinamos nuestra tradición agrícola centenaria con el músculo científico de las universidades locales, obtenemos un clúster de innovación que ninguna otra provincia puede replicar con la misma facilidad. Mendoza tiene el talento para liderar la creación de nuevas variedades y tecnologías de cultivo de precisión.

La Hora de la Verdad

Argentina está en una bifurcación histórica. Las decisiones regulatorias que tomemos hoy definirán si el cannabis será un hobby regulado o una nueva economía regional basada en la innovación y el valor agregado.

Mendoza tiene las condiciones para liderar este proceso. Tenemos la tierra, tenemos la ciencia y tenemos los emprendedores. Ahora solo necesitamos que la gestión administrativa esté a la altura de la ambición de su gente. El tren de la industria del cannabis está pasando; es hora de que Mendoza se suba al primer vagón.

* El autor es empresario del rubro de cannabis medicinal.