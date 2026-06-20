Canción a la Bandera: "Aurora"

Aquello que identifica a una nación, y la representa como tal, está referido a sus símbolos patrios determinados por tradiciones y por decisiones legislativas. En nuestro país son símbolos nacionales: la Bandera Argentina, el Escudo Nacional, el Himno Nacional Argentino y la Escarapela -los cuales se crearon en el período de 1812-1813- y la Bandera de la Libertad Civil (reconocida en el 2015), otorgada por Manuel Belgrano al pueblo jujeño en agradecimiento.

A ellos se agregan otros símbolos culturales nacionales: la Flor Nacional del Ceibo, el pájaro Hornero, el Sol de Mayo (al centro de nuestra bandera oficial) y la canción “Aurora” (saludo oficial a la bandera) obligatoria en los actos escolares de Argentina por decreto del PEN (1945).

El 20 de junio se conmemora la muerte del General Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera. Resulta inevitable recordar a nuestro héroe y con su imagen recordar la canción” Aurora” que, desde niños, al izar la bandera y, especialmente en los actos patrióticos, entonábamos en el exacto día de la conmemoración alzando una voz calurosa, aunque el frío de ese tiempo nos congelara las piernas.

Historia de la Canción a la Bandera

Nuestra canción “Aurora”, nació como un aria de ópera italiana. Héctor Panizza (compositor argentino) en 1905 y a pedido del gobierno, compuso la ópera “Aurora”, primera ópera estrenada en la temporada inaugural del Teatro Colón de Buenos Aires. Panizza era director de orquesta y compositor reconocido por sus méritos internacionales en teatros como la Scala de Milán y el Covent Garden de Londres. Para “Aurora” trabajó con el famoso libretista italiano Luigi Illica y con el argentino Héctor Cipriano Quesada. La obra se estrenó el 5 de septiembre de 1908.

El libreto, inicialmente escrito en Italia, es un drama lirico, con simbolismos de fuerte impacto, que ensalza conjuntamente un profundo fervor patriótico y un desgraciado amor.

Ambientado en la Córdoba de 1810, los protagonistas principales son Mariano, un joven patriota, seminarista, opositor a los españoles; Don Ignacio, jefe Realista y su bella hija Aurora. Ambos jóvenes se enamoran perdidamente. Mariano abandona sus estudios por sus ideales de libertad. Atrapado por los Realistas y sospechado de espionaje, es encarcelado. Aurora reconoce al prisionero. En esta situación y ante una muerte próxima, Mariano -en el Acto Tercero- entona la célebre aria a la bandera comparando el nacimiento de la patria con un águila que vuela alto en el cielo. En forma peligrosa, los amigos patriotas intentan liberar a Mariano y se produce un enfrentamiento armado. En esa situación, Aurora antepone su cuerpo para salvar a Mariano y recibe un disparo mortal. La muchacha muere en los brazos de su amado justo cuando despunta el alba. En la simbología de la ópera y como metáfora de la misma, el sacrificio de muerte de Aurora se entiende como la inmolación necesaria para el nacimiento de nuestra patria.

La canción que tan emotivamente apela a los más puros sentimientos de amor, libertad e independencia es la que se canta en las escuelas para recordar el inicio de nuestra nación y dar, en patriótico respeto, el saludo oficial del Estado Argentino a la bandera celeste y blanca.

En las respectivas ocasiones en que se representó la ópera “Aurora” en el Teatro Colón, la gente ovacionaba el aria y pedía su repetición. Hay músicas que nacen para que el alma reconozca estar atrapada a la tierra en la que vive y que da sentido a su existencia porque “la Patria llama”. Es deseable que en nuestros corazones de niños sobrevivan los símbolos patrios envueltos en la música sagrada de una canción que nos atrae. Es necesario ser buscadores de un sol en lo alto y sentirnos compenetrados como bandera, como paño estandarte de águila guerrera.

“Aurora” es notable en toda ella. Nació como música y letra de una ópera, estilo lírico que persiste aún contra ideas despreciativas de una melodía calificada para espíritus selectos, pero que fue aceptada por todo un pueblo; nació también del drama, de la desgracia de un amor sin destino pero dispuesto a obtener la libertades para demostrar independencia al mundo; escrita en italiano por creadores italianos, traducida luego con palabras que no responden exactamente al sentido del idioma español, su contenido conmueve hasta las lágrimas; se la escuchó por primera vez en el Teatro Colón, teatro que mantiene un nombre torpemente vituperado (Colón), pero que no se olvida y es orgullo en su edificación y trascendencia artística reconocida mundialmente. “Aurora”, de cartelera de una obra operística pasó a configurar en las escuelas, con aceptación masiva y legal, un símbolo nacional de respeto a nuestra enseña patria. Por estas razones, sus últimas estrofas hacen pensar que el General Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera tan sencilla, tan delicada en su celeste y blanco, estaba inspirado por Dios.

* La autora es abogada y Magister en Literatura.