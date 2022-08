Brillante alegato del fiscal Diego Luciani

No he visto en mi larga carrera de abogado, un alegato con la brillantez y el minucioso análisis de la prueba como el de Diego Luciani en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y doce procesados más. También el del prolijo Sergio Mola. También he tenido una gran decepción con el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, quien fue presentado con grandes pergaminos y lo único que constaté hasta ahora, fueron malas e improcedentes chicanas para alargar el proceso y desplazar a fiscales y jueces.

La anunciada auto defensa extemporánea de Cristina en TV y la propaganda que auguraba un demoledor ataque a los alegatos fiscales me pareció un grito desesperado e histriónico de la procesada, sin contenido jurídico, destinado a sus fanáticos.

Los fiscales

No corresponde hacer en este trabajo, el laborioso estudio de sus alegatos. Sabemos muy bien quienes los hemos escuchado, la profundidad de sus contenidos exhaustivos, que están a disposición en YouTube. Sí destaco algunos aspectos que estimo fundamentales para la sentencia y segura condena de los imputados.

La gran mayoría de las pruebas son documentales, testimoniales rendidas en la causa y presunciones precisas y concordantes. Los fundamentos jurídicos, doctrinarios y jurisprudenciales, se corresponden perfectamente con las citas bibliográficas. Las calificaciones imputadas a cada procesado son inobjetables. Y la confrontación de los dichos fiscales con la realidad de los hechos, contundentes. Corrupción o Justicia. El grito profundo y silencioso que se investigó en el juicio y que al final se concretó en “Justicia”, no en venganza ni imputaciones falsas. “Igualdad” y “a cada uno lo suyo”. Un juicio en el que los fiscales, en especial Luciani en su alegato, dictó varias cátedras de Derecho Penal, Constitucional, Administrativo, Comercial, Fiscal, Financiero y de Filosofía del Derecho.

Cristina Kirchner

Ante la contundencia de la acusación, presumo que Cristina se indignó y más que eso, se asustó. Prisión de doce años es una condena dura pero la inhabilitación especial y perpetua para desempeñar cargos públicos le corta las piernas como a Maradona. Si es condenada recién quedará firme la sentencia en 2023/4. No podrá ampararse en fueros y tampoco su hija. Ella, por su edad, podrá cumplir prisión domiciliaria. Su hija prisión efectiva si es condenada en el juicio penal que se le tramita. La inhabilitación cerrará para siempre su carrera política, aunque siga hablando desde su casa o su partido o Instituto Patria.

Pero su vida no será igual y mal que le pese, cuando lentamente se vaya apagando su estrella porque en esta vida la verdad siempre surge plena, la condena moral y social nacional y extranjera, la destrozará.

Al terminar los alegatos fiscales su abogado, en clara violación o ignorancia del derecho procesal nacional, solicitó por “expresas instrucciones” de su defendida, que se le permitiera hablar para refutar conceptos del Ministerio Público. El Tribunal rechazó el pedido porque el debate estaba cerrado, en etapa de alegatos, su abogado podrá exponer todo lo que creyera conveniente para su defensa técnica y concluidos los alegatos, ella podría decir sus últimas palabras. De inmediato Cristina y su abogado protestaron por la violación de su derecho de defensa, lo que es falso.

Pues al día siguiente Cristina usó la TV como si fuese cadena nacional. No refutó nada de lo que dijeron los fiscales. Se limitó a su conocido show como artista consumada, que lo es. Del proceso de Vialidad no refutó las pruebas ni las imputaciones. Pero sí se victimizó, refirió la nulidad del proceso y la parcialidad de jueces y fiscales, cuyo único objetivo era proscribirla para los comicios de 2023. Esta es su verdadera desesperación. Por primera vez sufre un merecido pedido fiscal de condena de la que puede resultar prisión y pérdida de fueros. Eugenio Raúl Zaffaroni, como era presumible, manifestó que si fuese así, Alberto debería indultarla, lo que sería vergonzoso e inaceptable.

Hay algo curioso en la puesta en escena de Cristina. Siempre se refiere en los casos de corrupción de sus gobiernos, exclusivamente a José López, ignorando a otros como De Vido, Boudou, Muñoz, Haime y tantos más. Dice que nadie los investiga. Esto es falso. López fue investigado por el caso de los bolsos con nueve millones de dólares y condenado junto a Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez a dos años y medio de prisión en suspenso a cada uno. Me pregunto por qué tiene tanto interés en masacrar solo a López ignorando u omitiendo intencionalmente a todos los demás corruptos, que lamentablemente son muchos. No lo sé pero intuyo que lo es porque López no cumplió con algún pacto secreto entre ellos, que no conozco pero imagino. Como dije, los bolsos estaban llenos de dólares.

Conclusión

Tengo varias consideraciones absolutamente negativas de este caso bochornoso de los imputados con pedidos de condena por el fraude al Estado de mil millones de dólares, que se habría cometido por una Vicepresidente en ejercicio cuando era Presidente y varios funcionarios.

Siento profunda vergüenza por mi país, la Patria de San Martín, que ha sido colocado entre las naciones más corruptas del mundo.

Siento profunda vergüenza por Cristina, alegando su inocencia falsamente y cantando y bailando en el Congreso Nacional frente a sus fanáticos seguidores.

Siento profunda vergüenza por esa minoría que la sigue ciegamente sin importarle nada.

Y siento gran temor por lo que puede hacer esa minoría que acepta la corrupción de Cristina, de existir condena firme si se da. El enfrentamiento entre argentinos puede ser gravísimo.

¡Ojalá Dios no lo permita!