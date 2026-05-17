Aprontes con los números en la mano

Son varias las encuestas que marcan retroceso en la imagen del presidente Milei, lanzado hacia la reelección en 2027. Un detalle no menor que es mirado con atención por los principales aliados del oficialismo libertario, en especial por aquellos que, como el gobernador de nuestra provincia, imaginó una alianza que se mantendría hasta la próxima votación.

Es lógico que un gran observador de la política, como el mendocino, no monitoree con atención el actual momento y, principalmente, sus posibles derivaciones. No sólo Cornejo: todo el abanico de aliados al oficialismo libertario sabe bien que una eventual caída electoral arrastraría a muchos y podría hacer variar otra vez el cuadro político nacional.

Cabe preguntar entonces si ante el actual escenario aquella prueba de fidelidad y lealtad prometida en su momento pasó a ser puesta en evaluación. ¿Por qué no?

No puede pasar inadvertido el rearmado del Pro que está encarando Mauricio Macri. En estos días el expresidente le envió otro mensaje al mileísmo. “Si el Pro calla lo que logramos es que el populismo avance”. Suena sólo como una advertencia, pero el partido de Macri parece mantener la puerta entreabierta en cuanto a su apoyo al gobierno.

Las expectativas por su próxima visita a Mendoza son grandes: muchos dirigentes locales de su espacio se ilusionan con algún anuncio de trascendencia que pueda hacerse desde aquí. Nadie descarta que en algún momento Macri oficialice su clara intención de volver a pelear por la presidencia de la Argentina. Sería hoy el favorito del círculo rojo, especialmente a partir de las agresiones verbales de Milei al empresario Paolo Rocca. La autoría de “Don Chatarrín” tiene un costo.

En cuanto al escenario local, si bien el macrismo mendocino quedó en buena sintonía con el oficialismo nacional y local con el apoyo electoral del eje Cambia Mendoza-La Libertad Avanza al lujanino Allasino, todo puede cambiar si el jefe del partido “amarillo” replantea estrategias.

Se suma un detalle no menor. Luis Petri continúa siendo el potencial candidato a gobernador que mejor mide en nuestra provincia. Como aún falta mucho tiempo para las elecciones, su destino dependerá, claro que sí, del ritmo del gobierno nacional, del que Petri sigue siendo buen engranaje, ahora desde el Congreso. Aunque la continuidad del conflictivo caso de Adorni desgasta y desacredita.

En ese contexto el radicalismo también parece querer resurgir en el plano nacional. Téngase en cuenta que el centenario partido mantiene su protagonismo en varias provincias, pero en el concierto nacional está opacado.

Ernesto Sanz, ya convertido en histórico dirigente de la UCR, recordado por haber logrado unir al partido con el macrismo para formar Cambiemos, está gestando encuentros de dirigentes para reorganizar el espacio como alternativa opositora al actual gobierno, obviamente alejada del kirchnerismo. Con sectores hoy dispersos de su propio partido para intentar liderar un nuevo espacio.

Es coherente, por lo tanto, pensar que el objetivo no sólo sea reencarrilar al radicalismo. También se especula con la posibilidad de que la pensada alianza posicione a un radical para competir por la presidencia.

De ser así en estos momentos los que tienen mayor protagonismo son los gobernadores. ¿Correría entonces con ventaja Alfredo Cornejo? Se supone que sí por su trayectoria, por el antecedente del armado que dio origen a Cambia Mendoza y porque, además, no tiene reelección posible. Todo está en el terreno de las especulaciones todavía, pero muchos estiman que sería una válida forma de salir a tiempo de una nave libertaria eventualmente en emergencia.

Mientras tanto, si de sucesión se trata la candidatura a gobernador por el oficialismo mendocino suma especulaciones cada semana. Del equipo de ministros de Cornejo se sumó como posible aspirante Natalio Mema, que no obstante entra a la pista para la clasificación de la carrera con mucho menos tiempo que Tadeo García Zalazar. Y ambos por ahora detrás del muy lanzado Ulpiano Suárez, la opción no cornejista que deberá evaluar en su momento el propio Cornejo.

Por el lado del justicialismo, el rumbo sigue a los tumbos en el plano local. La reciente sanción partidaria a los dirigentes kirchneristas que compitieron por afuera de la lista del PJ en las elecciones de febrero tensó mucho más la ya dañada convivencia interna.

Son muchos los peronistas que reconocen con pena y nostalgia que el espacio “ha perdido jerarquía política” en esta provincia si se tiene en cuenta la sucesión de derrotas que comenzó en 2013.

Y pese al empeño de dirigentes que claramente pretenden crear una imagen de renovación, con llegada a un electorado más amplio y exigente de cambios, como es el caso del maipucino Stevanato, la cuerda sigue tensa entre los extremos copados por el camporismo, por un lado, y el tradicionalismo partidario, de algún modo representado por los hermanos Félix.

No obstante, son varios los que suponen que en algún tramo del sendero hacia las próximas elecciones caerá sobre los conductores del PJ una suerte de manto de piedad que reconcilie a las partes, dejando sin efecto la inhibición partidaria dispuesta sobre diez dirigentes.

En el plano nacional todo es distinto. La contienda interna prevé mucho más protagonismo que en el alicaído peronismo mendocino. Pero igual puede repercutir aquí. La renovación de la banca de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti despierta especulaciones en virtud de la cercanía de la dirigente mendocina a Cristina Kirchner, que seguramente será determinante en el esperado apoyo a la candidatura presidencial de Axel Kicillof.

Están los que dicen que la mendocina Anabel podría aspirar a renovar su banca en el Congreso, pero sus fervientes seguidores hasta la imaginan en fórmula con el gobernador de Buenos Aires.

+ El autor es periodista. [email protected]