2023: El principio del fin de nuestra dirigencia

La oportunidad que está oculta en cada crisis no se manifestará hasta que todos los hechos de una situación dada se reconocen y se aceptan completamente.

Mientras los niegues, ocultes, desees que las cosas fueran distintas, trates de justificarlos, trates de escapar de ellos, la ventana de la oportunidad permanecerá cerrada y no se abrirá.

Así permanecerás atrapado en esa situación que continuará siendo la misma o se deteriorará aún más.

El reconocimiento y la aceptación de los hechos, de cómo somos y de la situación, traerá la libertad para poder elegir salir de esa situación, superarla e intentar cambiarla”

J. Krishnamurti

“Ninguna estructura social pasa a un nuevo nivel hasta no resolver todas sus contradicciones”

F. Hegel

Se empieza a cerrar el período iniciado en el 2001.Así tuvimos veintitrés años de transición: la verdad es que nos tomamos el tiempo para aprender!

2023 será el año que marca el principio del fin de nuestra dirigencia en todos sus estratos y funciones sociales. Ya se está esbozando todos los días y ni hablar en vísperas de las PASO y las futuras elecciones

El sistema populista no da más.

Se estiró setenta años y nos deja una sociedad en bancarrota

El problema es que hay que hacer cosas que no se hicieron nunca y que tampoco se sabe cómo hacerlas.

Este principio del fin puede durar los cuatro años del gobierno que viene y cuatro del que le siga.

Poco importa quienes sean los que gobiernen: da lo mismo

Esto se terminó, al fin tanto esfuerzo por destruir, tanta incapacidad y corrupción dio sus frutos.

Algo parecido está empezando a pasar en Brasil y se viene en cascada en toda Latinoamérica.

La dirigencia beneficiaria esto no lo puede ver, está inhibida para verlo, porque está inmersa en su propia ambición, codicia, deseos de poder e impunidad.

Todos elementos profundamente irracionales e inconscientes disfrazados de ego manía, altruismos varios, personajes justicieros, encarnaciones de la Patria, el País, la Nación, el Pueblo, la Sociedad, los Pobres, etc. etc.

Sumado a que disfruta de un estilo de vida que no conoce de crisis económicas, fines de mes, desalojos, despidos, quiebra de empresa, paros, etc. etc.

Si alguno ha visto sufrir problemas económicos a un político o dirigente de lo que sea, sería bueno que avise para la foto y el recuerdo asombrado

Pero esto está tocando a su fin, porque después de varias décadas ininterrumpidas se acaba el “plan platita” para políticos, empresarios, sindicalistas, empleados públicos y un largo etc. de los que viven colgados del Estado.

Así veremos de manera ininterrumpida en los próximos cinco o seis años que se partirán definitivamente el radicalismo, el peronismo, el Frente por la Rosca o Cambiemos y el Frente de Todos (por el Queso).

Y sucumbir el pero kirchnerismo , los feudos provinciales y las estructuras empresarias del “capitalismo de amigos”, la Patria Contratista, la Patria Financiera, el conchabo familiar estatal, los paros rabiosos y el “sindicalismo empresario”.

Cada vez va a ser más difícil unir por el Plan Platita a un Morales, Manes y Larreta con una Bulrrich, Macri o Milei, o un gobernador de Córdoba, Mendoza con uno de Formosa, Santa Fe o Jujuy o aun Pichetto con un Intendente de la Matanza o de Catamarca.

Se irá acabando ese votante que supo ser millones, que creía a rabiar en el Plan Platita, porque verá, cada vez con más angustia, que necesitará cada vez más dinero para comer, vestirse o mandar a sus hijos a la escuela, por lo que a él eso de “no me importa lo que hagan siempre que la mía esté”, será una mueca en un triste rostro

Y nuestro bien ponderada Justicia entrará en una entropía difícil de predecir en sus resultados, pero que será digna de ver.

Así es: el tiempo se acabó

Y Como dijera John Lennon:

“The dream is over” ( El sueño se terminó).