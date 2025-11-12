Oasis vuelve a la Argentina: Liam Gallagher llegó a Buenos Aires y sorprendió a todos sus fanáticos

Apenas aterrizó en la Argentina, Liam fue recibido por decenas de seguidores que lo aguardaban desde temprano.

El regreso de Oasis a la Argentina reaviva un fervor pocas veces visto en la escena musical local y mundial. La legendaria banda británica, encabezada por Liam Gallagher, vuelve al país dieciséis años después de su último show en el Estadio Monumental, marcando un acontecimiento histórico para los fanáticos que esperaron más de una década el reencuentro.

Liam y Noel Gallagher, amigados y con gira mundial de Oasis por realizar. (Gentileza Simon Emmett) Liam y Noel Gallagher, amigados y con gira mundial de Oasis por realizar. (Gentileza Simon Emmett) Los conciertos se llevarán a cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2025 en River Plate, en el marco de la gira internacional Oasis Live’25, que significará el regreso a los escenarios tras la separación de los hermanos Gallagher en 2009.

El músico se mostró relajado, firmó autógrafos, posó para fotos y conversó con los seguidores, imágenes que se viralizaron en minutos y volvieron a demostrar la conexión profunda entre Oasis y el público argentino.

La llegada de Liam Gallagher a Buenos Aires La capital se transformó en epicentro de una auténtica fiebre británica. Las redes sociales explotaron con videos y anécdotas del arribo de Liam, mientras que los fans revivieron momentos emblemáticos de los recitales pasados de la banda. Sin embargo, el entusiasmo se mezcla con la incertidumbre: Noel Gallagher aún no apareció en público ni participó de actividades previas al show, lo que desató una ola de especulaciones sobre su rol en el esperado reencuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pogopedia/status/1988392261206593890&partner=&hide_thread=false LIAM GALLAGHER ESTÁ EN SUELO ARGENTINO



El cantante habría llegado con su jet privado al aeropuerto de San Fernando. pic.twitter.com/CCxgBSPYUn — Pogopedia (@Pogopedia) November 11, 2025 Fuentes cercanas al equipo de producción confirmaron que los hermanos no se alojan en el mismo hotel, medida que busca evitar tensiones internas y garantizar el desarrollo normal de los shows. Esta separación logística alimentó todavía más el misterio sobre un posible reencuentro sobre el escenario, un momento que, de concretarse, se convertiría en uno de los hitos musicales del año.