Oasis vuelve a la Argentina: Liam Gallagher llegó a Buenos Aires y sorprendió a todos sus fanáticos

Apenas aterrizó en la Argentina, Liam fue recibido por decenas de seguidores que lo aguardaban desde temprano.

Liam Gallagher enciende la pólvora de nuevo: Oasis no era tan genial
Liam Gallagher enciende la pólvora de nuevo: "Oasis no era tan genial"

Por Redacción Espectáculos

Liam y Noel Gallagher, amigados y con gira mundial de Oasis por realizar. (Gentileza Simon Emmett)
Los conciertos se llevarán a cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2025 en River Plate, en el marco de la gira internacional Oasis Live’25, que significará el regreso a los escenarios tras la separación de los hermanos Gallagher en 2009.

El músico se mostró relajado, firmó autógrafos, posó para fotos y conversó con los seguidores, imágenes que se viralizaron en minutos y volvieron a demostrar la conexión profunda entre Oasis y el público argentino.

La llegada de Liam Gallagher a Buenos Aires

La capital se transformó en epicentro de una auténtica fiebre británica. Las redes sociales explotaron con videos y anécdotas del arribo de Liam, mientras que los fans revivieron momentos emblemáticos de los recitales pasados de la banda. Sin embargo, el entusiasmo se mezcla con la incertidumbre: Noel Gallagher aún no apareció en público ni participó de actividades previas al show, lo que desató una ola de especulaciones sobre su rol en el esperado reencuentro.

Fuentes cercanas al equipo de producción confirmaron que los hermanos no se alojan en el mismo hotel, medida que busca evitar tensiones internas y garantizar el desarrollo normal de los shows. Esta separación logística alimentó todavía más el misterio sobre un posible reencuentro sobre el escenario, un momento que, de concretarse, se convertiría en uno de los hitos musicales del año.

El vínculo entre Oasis y la Argentina

El vínculo entre Oasis y la Argentina tiene raíces profundas. Desde su primera visita en 1998, el público local fue uno de los más apasionados del mundo, acompañando a la banda con una devoción pocas veces igualada. La última presentación, en 2009, también en River, reunió a más de 45.000 personas, en lo que luego se recordaría como su despedida involuntaria.

A meses de su show en River, Noel Gallagher habla de la reconciliación en Oasis y el orgullo que siente por el desempeño de su hermano Liam.

Aquel show mezcló clásicos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova con temas de su último álbum de estudio, Dig Out Your Soul, y marcó el final de una era. Lo que nadie sabía entonces —ni la prensa, ni los músicos, ni los fanáticos— era que esa sería la última vez que los hermanos Gallagher compartirían escenario antes de una separación que parecía definitiva.

Hoy, más de quince años después, el regreso de Oasis reescribe esa historia. En su cuenta de X, Liam expresó su emoción por volver al país y prometió “dos noches inolvidables bajo el cielo de Buenos Aires”. La producción confirmó que ambos recitales se encuentran totalmente agotados, replicando la convocatoria récord de 2009.

El Monumental, nuevamente colmado por más de 45.000 fanáticos por noche, se prepara para vibrar con los himnos que marcaron generaciones enteras.

