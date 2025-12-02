Nueva condena para el profesor de tenis que abusó sexualmente de una alumna y de su hijastra

Luego de ser condenado la semana pasada por abusar de su hijastra, un profesor de tenis de San Martín que daba clases en Luján, volvió a ser condenado, ahora por abusar de una alumna.
Charly O. recibió una condena de 10 años de prisión. Se trata de la unificación de dos condenas en juicios abreviados por abusos cometidos a su hijastra y a una alumna de 15 años.
Ayer, Charly O. -su nombre no se publica para preservar la identidad de sus víctimas- recibió la pena de 7 años y 8 meses de cárcel, durante un juicio abreviado en el que se declaró culpable de abusar de una alumna, ante el juez penal Carlos Torres.
Previamente, su abogado había llegado a un acuerdo con Daniela Chaler, jefa de la fiscalía e Delitos contra la Integridad Sexual, para cerrar el caso sin llegar a un juicio oral, acusado de haber abusado repetidas veces de una alumna de 15 años.
El abusador agredió sexualmente a la adolescente en el Club Vistalba, donde daba clases, pero también fuera de las instalaciones deportivas, ya que mantenía contacto con su victima a través del teléfono.
Durante el juicio se unificó esta pena de 7 años y 8 meses, con otra anterior, de la semana pasada, de 5 años, por lo que el instructor de tenis deberá cumplir con una condena de 10 años de cárcel efectiva.
El jueves pasado Charly O, ya había sido condenado a 5 años de prisión por abuso sexual simple agravado, grooming y amenazas cuya víctima fue su hijastra.
Con una condena previa por violencia de género, el hombre admitió haber manoseado a la menor cuando la niña tenía 10 años y haber sostenido esos abusos durante varios meses y en diferentes sitios, además de obligarla a mandarle imágenes íntimas pro WhatsApp.
El fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín, fue el encargado de investigar esos hechos de abuso sexual simple agravado por la calidad de guarda, grooming y amenazas coactivas en un número indeterminado de hechos.
Su ex pareja fue quien denunció a Charly O., y los abusos se produjeron cuando la víctima era menor, tenía solo 10 años. Los primeros abusos fueron tocamientos en diciembre de 2022. Luego la obligó a que le mandara fotos intimas por WhatsApp, amenazándola con hacerle daño a su madre. La niña también fue abusada en un colectivo, cuando el tenista la llevaba de San Martín a Ciudad.
Charly O. fue un buen jugador de tenis y después, durante bastante tiempo, dio clases de tenis en el conocido club El Trébol, de la ciudad de San Martín. Hace varios años, el instructor había decidido mudarse a Mendoza y allí también daba clases, especialmente en complejos privados. “Fue buen tenista y muy buen profe”, recuerdan muchos, que también reconocieron haberse sorprendido por las denuncias en su contra y su detención.