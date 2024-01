Maipú: así funcionarán los servicios durante Año Nuevo

La Municipalidad de Maipú dispone, pensando en el bienestar y la seguridad de todos los vecinos y vecinas, la ordenanza 6068 en la que se ratifica el decreto 1175 donde se prohíbe la venta, comercialización y tenencia de pirotecnia en todo el departamento.

En lo que respecta al servicio de recolección de residuos, se llevará a cabo el día 30 de diciembre, mientras que no se realizará los días los días 31 de diciembre y 1 de enero. Le pedimos a todos nuestros vecinos tener en cuenta el calendario especial de recolección para estas fiestas y no sacar residuos durante las jornadas en las que no habrá.

Servicios en año nuevo Maipú.

Además, se informa que el teléfono 0-800- 222-8030 Atención al Vecino funcionará los días 31 de diciembre y 1 de enero hasta las 13.

¡Agradecemos la disposición y contamos con su colaboración, deseándole unas Felices Fiestas!