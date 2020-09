WhatsApp Web: seis trucos para sacarle provecho en la computadora.

WhatsApp es el centro del universo de nuestra comunicación digital. Lo sabemos nosotros y lo explota muy bien la empresa desarrolladora. Por eso es que desde hace un tiempo no sólo tenemos WhatsApp en nuestro teléfono sino también en nuestra computadora. La versión de escritorio de la popular aplicación de mensajería tiene características similares a la del móvil, pero también ciertas limitaciones. A pesar de esto, la compañía ha encontrado la forma de ir supliendo lo que falta con alternativas y actualizaciones.

En tiempos de pandemia su uso se potenció, sobre todo en el ámbito laboral donde casi es sustituto del correo electrónico.

Aunque aún sigue teniendo la gran desventaja de estar atada a la versión móvil y no funcionar, por ahora, como servicio de forma independiente, hay algunas opciones o trucos que pueden ser muy útiles a la hora de comunicarse con otros, ya sea por diversión, trabajo o estudio.

Trucos de WhatsApp web

-Recibir notificaciones en el navegador: esta función no es ningún secreto, pero quizá no todos la conozcan. La opción para activarlas suele aparecer en la parte superior izquierda donde hay que buscar la configuración y autorizar las notificaciones. Aunque a veces son molestas, sirven para seguir usando la PC sin tener que tener abierta la pestaña de WhatsApp Web.

-Leer un mensaje sin que se marque como leído: este truco es muy útil para ver un mensaje completo y decidir si responderlo en ese momento o más tarde. Cuando en la lista de contactos aparezca un mensaje nuevo, que se muestra en negrita y con un número en verde, hay que mover el cursor con el mouse hasta el nombre del usuario sin hacer click sobre él. Así aparecerá una ventana flotante que mostrará el texto completo sin necesidad de entrar. Al remitente le figurará como enviado, pero sin la doble tilde azul de que ha sido leído.

-Usar varias cuentas al mismo tiempo: Si un usuario tiene más de un smartphone y con una cuenta de WhatsApp en cada uno, es posible abrirlas todas en una sola computadora. Lo que hay que hacer es abrir una de las cuentas en WhatsApp Web en el navegador y luego abrir una ventana de incógnito para loguearse con la otra cuenta.

-Encontrar rápidamente un emoji: cuando queremos enviar un emoji específico hay atajo de teclado que ayuda a encontrarlo rápidamente. Simplemente hay que colocar dos puntos (:) y luego escribir la palabra que describa al emoji. Por ejemplo, si queremos decir “Hola” pero con un emoji hay que poner en la caja de texto dos puntos y la palabra.

-Crear un acceso directo en la PC: Si no se tiene la app de escritorio descargada se puede crear un acceso. Dentro de WhatsApp Web hay que ir a la configuración de Chrome>Más Herramientas>Crear Acceso Directo. Una vez realizado mostrará que creó un acceso directo dentro de las aplicaciones de Chrome. Ese icono hay que arrastrarlo hasta el escritorio y quedará como una app más para acceder en forma directa.

-Se puede pasar contenido de la PC al móvil y viceversa: Eso se puede hacer teniendo un chat con nosotros mismos dentro de WhatsApp. ¿Cómo crear un chat con uno mismo? Es bastante sencillo. Hay que armar un grupo, agregar al menos un contacto, colocar un nombre y luego eliminar el contacto añadido. De esta forma quedaremos solos en el “grupo” y servirá para enviarnos contenido que nos interese.

Dos opciones para la PC

La versión web nació como un espejo de la aplicación móvil para ser usada en una computadora. Su masivo crecimiento hizo que Apple y Microsoft permitieran crear una aplicación para sus sistemas operativos y es así como hoy se puede conseguir WhatsApp para Windows y también para Mac. Fue un avance en comodidad para el usuario aunque no fue un cambio radical para el mensajero. Su apariencia y su función siguen siendo iguales a la versión que podemos abrir en un navegador cuando ponemos web.whatsapp.com

Qué se puede hacer y qué no en WhatsApp Web

Si hacemos un repaso de las características de WhatsApp podemos descubrir que hay funciones que son exactamente iguales que las que tenemos en nuestro smartphone. La más obvia es, claro, enviar mensajes.

Pero también hay otras funciones que son indistintas entre la versión móvil y la de escritorio:

-Utilizar el buscador para encontrar contactos, mensajes o contenido multimedia.

-Enviar y recibir contenido multimedia como fotos, videos o gifs además de Emojis y Stickers.

-Escuchar y enviar mensajes de voz no sólo activando el micrófono y los parlantes de la PC. La versión de PC, sin embargo, aún tiene ciertas limitaciones en comparación a la aplicación del teléfono móvil. Algunas de estas funciones no son compatibles o simplemente aún no están desarrolladas para funcionar en ambos formatos.

-No se pueden hacer llamadas de voz.

-No permite compartir nuestra ubicación.

-No se puede añadir contactos.

-No se puede editar ni aplicar efectos a las imágenes compartidas.

-No es posible hacer videollamadas.

A pesar de que las llamadas o videoconferencias no se pueden realizar tal como se puede hacer en la app de WhatsApp, la versión web tiene la opción de enlazarse a Rooms, la sala de videochat de Messenger. Esta función permite suplir la carencia de la videollamada grupal nativa y se enlaza a Facebook para lograrlo.