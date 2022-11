Twitter devuelve etiqueta gris “oficial” a algunas cuentas

Twitter ha vuelto a añadir la etiqueta gris de “oficial’' a algunas cuentas destacadas. Las marcas se habían colocado hace unos días, en la segunda semana de la caótica llegada a la red social del multimillonario Elon Musk, pero se retiraron unas horas más tarde.

Pero el jueves en la noche volvieron a aparecer, al menos en algunas cuentas, incluyendo la propia de Twitter y las de otras grandes compañías como Amazon, Nike y Coca-Cola.

Algunos medios de comunicación, como The New York Times y The New Yorker también contaban con la distinción a las 21:00 horas (hora del Pacífico), mientras que otros como The Wall Street Journal y The Los Angeles Times, no.

Las celebridades, algunas de las cuales fueron suplantadas esta semana luego de que Musk comenzó a revistar el sistema de verificación de cuentas, identificado con una marca azul, tampoco parecían tener la etiqueta “oficial’'.

Twitter ofrece desde esta semana un servicio de suscripción que, por 8 dólares mensuales, concede a quienes quieran _ sin que haya una verificación real _ la marca azul que antes se concedía a las cuentas destacadas para evitar su suplantación.

Ahora hay dos categorías de marca azul de verificación, y el símbolo parece idéntico. Una, que incluye las cuentas que estaban verificadas antes de la llegad de Musk a la empresa, indican ahora que “esta cuenta está verificada porque es notoria en el gobierno, las noticias, el entretenimiento u otras categorías designadas’'. La otra indica que el perfil está suscrito a Twitter Blue.

Antes el jueves, Musk tuiteó que “existen demasiadas marcas de `verificación’ heredadas corruptas, así que no (hay) más opción que retirar ese legado azul en los próximos meses’'.