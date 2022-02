Plan Canje de celulares: sumaron más modelos y se pueden conseguir teléfonos desde $ 65 mil

El hype -que no es otra cosa que la excitación por un acontecimiento- se ha apropiado de la cultura pop de los últimos años y las empresas de tecnología lo han explotado para que la presentación de un producto se vuelva un fenómeno cultural.

Así llegamos cada año a las presentaciones de smartphones como si fueran un recital de nuestro artista favorito. ¿Por qué tanto alboroto por un teléfono? Porque no es solo un teléfono sino la renovación de una herramienta que domina nuestra vida social, laboral y cultural.

Así, el Samsung Unpacked -donde se presentaron los nuevos Galaxy S22 Ultra, S22+ y S22 y las tablets Galaxy Tab S8, Tab S8+ y Tab S8 Ultra- fue algo más que modelos renovados de la alta gama de la empresa surcoreana. Se trata de una apuesta que marca la cancha en el mercado tecno y que busca ganar popularidad a cambio de innovación y servicios.

Samsung lanzó los nuevos Galaxy S22 Ultra, S22+ y S22

¿Qué se espera de los nuevos productos? “La expectativa para este año es seguir apostando a esta línea y tenemos unos objetivos muy ambiciosos con el plan canje. Buscamos darle a nuestro consumidor una ventaja significativa porque nuestros equipos están más accesibles que en otros lugares”, respondió Mariano Dascanio, gerente de marketing de productos de Samsung, en diálogo con Los Andes durante la presentación en Argentina.

La accesibilidad local se debe a que los teléfonos de Samsung se ensamblan en el país y eso significa un costo menor y posibilidad de financiación, algo que no se consigue cuando se compran teléfonos en el exterior.

Eliseo Outes, gerente senior de Marketing y Producto de Samsung Argentina, aseguró que la empresa tiene 60% de cuota de mercado de smartphones en el país y que en la expectativa en la gama alta esperan ganar más terreno. “Apuntamos a crecer un 20% en el segmento respecto del año pasado”, aseguró.

Plan canje, exitoso y ampliado

Entregar un celular usado y comprar uno nuevo a un precio más bajo fue una fórmula ganadora para Samsung. En 2021 duplicaron la venta de equipos de alta gama respecto del 2020 y ahora van por más.

Para eso ampliaron las opciones disponibles y no se limitan solo a los celulares que son topes de línea sino que hay opciones más económicas y por debajo de los $100 mil como los modelos Galaxy S20 FE, A72 y A52. Dentro de la modalidad de canje están disponibles además el Galaxy S21 FE, en breve los nuevos tres modelos de Galaxy S22 y todos se suman a los plegables como el Galaxy Z Fold 3 y el Z Flip.

Así, Samsung ofrece en su sitio equipos que van desde los $64.999 (un Galaxy A52) hasta los $254.999 (un Galaxy Z Fold 3) para comprar con canje.

La cotización también se puede hacer en los locales de Samsung y se puede obtener descuentos de hasta el 50% dependiendo del estado del equipo. Además hay opciones de compra de 6 y 9 cuotas sin interés.

La excepción son los modelos A72 y A52 que solo se ofrecen online. En el sitio oficial se puede cotizar el teléfono que se quiere entregar y una vez comprado el nuevo equipo, se entrega a domicilio y se activa. Con este nuevo teléfono se toman fotos del anterior, se envían a Samsung y si está todo bien lo pasan a retirar y devuelven la diferencia del dinero.

También se puede conseguir más beneficios a través de los eVouchers en la preventa. Son packs de accesorios que tienen un valor de $30 mil y que se ofrecen como regalo para los que ya vayan reservando alguno de los nuevos equipos.

“Hay tres opciones. Una más vinculada a la música porque trae auriculares entre los accesorios, otra, que llamamos Power Pack, trae un case, un cargador inalámbrico, smart tag y un cargador de auto y en el otro viene un smartwatch”, detalló Dascanio.

“Descubrimos que el consumidor siempre quiere un descuento pero nosotros queremos cargar de valor al dispositivo y no descontarle valor por eso empezamos con el plan de eVoucher. Así le damos la posibilidad al usuario de que puede elegir qué sumar. Cuántos más dispositivos tengan en el ecosistema de Samsung, mejor y más compatibilidad va a tener entre sus dispositivos”, explicó Mariano Dascanio.

¿Por qué dar el salto a alguno de los S22?

La apuesta de los tres modelos de Galaxy S22 es la fotografía. No solo se mejoró el módulo sino que se lo dotó de mejores lentes y nuevas funcionalidades. Aquí es donde Nightography entra en escena porque es la apuesta para sacar buenas fotos y videos en entornos con poca luz.

Esta característica es igual en el Galaxy S22 Ultra, S22+ y S22 y su procesador -que es un Snapdragon de última generación y es el mismo para los tres modelos- es el que hace posible procesar las imágenes con la misma calidad y nitidez.

Los S22 de frente.

¿Quién dará el salto a los modelos S22? “Tenemos todo tipo de consumidores y cuándo se inicie la venta cuándo aparecerán los interesados que pueden ser los que no pudieron comprarlo el año pasado y lo harán este año o también muchos usuarios del Note que no encontraron el modelo el año pasado. También están los fanáticos de la línea S que se quieren actualizar”, sostiene Mariano Dascanio.

En Samsung también creen que la preventa junto al Plan Canje son un gran atractivo para usuarios de otras marcas y aunque no lo menciona, apuntan a los usuarios de iPhone para que hagan el cambio. “Encuentran una forma de acceder a un dispositivo de alta gama cuando ellos quizás tienen un dispositivo de gama media o no lo podían actualizar porque no pudieron viajar al exterior y comprarlo en el país les salía muy caro”,explicó el gerente de marketing de productos de Samsung.

Precio y venta en Argentina

Estos nuevos modelos saldrán a la venta a partir del 25 de febrero de 2022 en algunos países pero en Argentina recién estarán disponibles en marzo con fecha exacta a confirmar. Tampoco se sabe aún su precio y ese dato se conocerá en las próximas semanas.

En EE.UU. los equipos se ofrecen por 800, 1.000 y 1.200 dólares, respectivamente. Si en el país tomamos ese valor de referencia y utilizando el dólar ahorro como base -que cuesta alrededor de 184 pesos-, los precios pueden rondar los $147 mil para el S22, $184 mil para el S22+ y $220 mil para el S22 Ultra.

Lo que sí se sabe es que todos los equipos se podrán adquirir con financiación y con el plan canje de Samsung. También habrá preventa que ofrecerá eVouchers para poder comprar accesorios a gusto, algo que puede servir para conseguir un cargador ya que no los incluyen más en las cajas.

Los equipos, todos con conectividad 5G, vendrán con variedad de memoria y almacenamiento. El Galaxy S22 Ultra vendrá con 12GB de RAM y 256 GB. Los modelos S22 y S22+ traerán 8GB de RAM y almacenamiento de 128GB y 256 GB.

Igualmente cualquier interesado ya puede registrarse en el sitio de Samsung Argentina para obtener más información o recibir notificaciones de cuando salga a la venta.

Los nuevos Galaxy S22

Los S22 Ultra, S22+ y S22 presentados el miércoles comparten el mismo “cerebro”: un procesador Snapdragon 8 Gen 1. Es el modelo más nuevo y potente de Qualcomm, basado en una arquitectura de 4 nanómetros, compatible con redes 5G y con los estándares de conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 y 6E.

Así son las características del nuevo Samsung Galaxy S22 Ultra.

El S22 Ultra se diferencia de sus hermanos pequeños en su formato y toma la posta del clásico Galaxy Note al incorporar el S Pen, el lápiz óptico que acompañó siempre a esos equipos, ahora descontinuados.

El equipo tiene una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas y las cámaras no son un módulo que sobresale del equipo sino que sus lentes están integradas al cuerpo metálico con un relieve sutil. Cuenta con un lente principal de 108 megapíxeles f/1.8 OIS, un angular de 12 megapíxeles f/.22 120º 13mm, un zoom de 10 megapíxeles f/2.4 OIS 3X 69mm y otro zoom de 10 megapíxeles f/4.9 OIS 10X 230mm. El equipo cuenta además con una batería de 5.000 mAh que permite una carga rápida de 45W y una inalámbrica de 15W.

Así son las características de los nuevos Samsung Galaxy S22+ y S22.

El S22+ tiene una pantalla de 6,6 pulgadas y una batería de 4.500 mAh que soporta carga rápida de 45 W y carga inalámbrica 15 W. En tanto el S22 tiene pantalla de 6,1 pulgadas y batería de 3.700 mAh con carga rápida de 25 W y carga inalámbrica 15 W. Pero fuera de esas diferencias, comparten varias características. Por ejemplo, ambos poseen una cámara principal de 50 MP f/1.8, un ultra gran Angular de 12 MP f/2.2 y telefoto 3X de 10 MP f/2.4.