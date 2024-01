Microsoft supera a Apple y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

Con una impresionante valuación de mercado de US$ 2,89 billones, la gigante tecnológica Microsoft ha desplazado a su rival Apple, consolidándose como la empresa más valiosa del mundo.

El cierre de las acciones de Microsoft registró un aumento del 1% ayer, alcanzando un valor de US$ 388,47 por acción. Mientras tanto, las acciones de Apple experimentaron un modesto incremento del 0,2%, alcanzando un valor de US$ 185,92 por acción y una capitalización de mercado de US$ 2,87 billones.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, (izq) en el escenario con el CEO de Microsoft, Satya Nadella, en la primera conferencia de desarrolladores de OpenAI en San Francisco el 6 de noviembre de 2023. . (Foto AP /Barbara Ortutay)

La apreciación de Microsoft refleja la creciente importancia que el mercado otorga a la inteligencia artificial, un terreno en el cual Microsoft se destaca, respaldado por su inversión en OpenAI, la entidad desarrolladora de Chat.GPT. La incorporación de esta tecnología en productos clave, como el sistema operativo Windows, el buscador Bing y la suite de productividad Office, ha contribuido significativamente a su ascenso.

Esta no es la primera vez que Microsoft ocupa la posición cimera; ya lo había logrado en los años 2000, 2003, y brevemente en 2020 y 2021. En cambio, Apple ha mantenido de manera casi constante el primer lugar desde agosto de 2011, cuando desplazó a la petrolera ExxonMobil.

ARCHIVO - El logo de Apple es iluminado en una tienda en el centro de Múnich, Alemania, el 16 de diciembre de 2020. (AP Foto/Matthias Schrader, archivo)

David Katz, jefe de inversores en Matriz Asset Advisors, quien ha invertido en ambas compañías, comentó sobre el rendimiento de ambas. Destacó que Microsoft tiene un “plan más claro con la inteligencia artificial (IA)” y ha ejecutado de manera efectiva su crecimiento, lo que ha fortalecido sus perspectivas a largo plazo.

Este año, las acciones de Microsoft experimentaron un aumento del 3,3%, impulsadas por la confianza en la IA, mientras que las acciones de Apple perdieron un 3,4% debido a crecientes preocupaciones sobre su crecimiento, acompañadas de tres degradaciones de calificación por analistas.

Aunque ambas empresas disfrutaron de notables aumentos en sus cotizaciones el año pasado, con un 48% para Apple y un 57% para Microsoft, el futuro plantea desafíos particulares para Apple, especialmente en lo que respecta a las ventas del iPhone y el rendimiento de sus nuevos anteojos de realidad aumentada Vision Pro.

En cuanto a las perspectivas futuras, se espera que Microsoft experimente un aumento del 8% en los próximos meses, lo que llevaría su valor de capitalización a más de US$ 3 billones, una hazaña que solo Apple ha logrado en el pasado.

El London Stock Exchange Group estima que, en el último trimestre de 2023, los ingresos de Apple crecieron un 0,7% a US$ 117.900.000, mientras que los de Microsoft aumentaron un impresionante 16%, alcanzando los US$ 61.100.000. Ambas empresas, antiguas rivales bajo la dirección de ex CEOs icónicos como Bill Gates y Steve Jobs, representan casi el 14% del valor total de las firmas que componen el índice S&P 500.

Por debajo de ellas en la clasificación se encuentra la petrolera Saudi Aramco, con una valuación ligeramente superior a los US$ 2 billones, seguida por Alphabet (matriz de Google), Amazon y Nvidia, todas superando la marca del billón de dólares. La petrolera saudí ocupó brevemente la primera posición en 2022, impulsada por el aumento en el valor del barril de petróleo después de la invasión rusa a Ucrania.