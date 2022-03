Zelenski se resigna y asume que Ucrania no entrará en la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aceptó hoy que su país no entrará en la OTAN, pero insistió en su petición de ayuda y reclamó a los aliados armas para defenderse de la invasión de Rusia, cuyas tropas siguen bombardeando ciudades ucranianas y avanzando lentamente hacia Kiev. En un mensaje por videoconferencia a líderes de los países nórdicos y bálticos convocados en Londres por el primer ministro británico, Boris Johnson, Zelenski expresó su frustración porque, pese a su presunta política de “puertas abiertas”, la OTAN no haya admitido como miembro a su país, algo que Ucrania no tiene más remedio que “aceptar”, e instó en buscar otras vías de colaboración militar.

Aunque la OTAN es la alianza de defensa “más fuerte del mundo”, algunos de sus miembros “están hipnotizados por la agresión rusa”, manifestó el presidente ucraniano, quien lamentó que la Alianza Atlántica no aplique una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para prevenir los ataques rusos y señaló que las sanciones internacionales aplicadas hasta ahora “no son suficientes”, al tiempo que pidió un “embargo comercial” total a Rusia.

Mientras tanto, la quinta jornada de negociaciones entre Rusia y Ucrania termina sin acuerdo. El asesor de Zelenski, Mykhailo Podoliyak, ha anunciado en su cuenta de Twitter que volverán a reunirse este miércoles: “Es un proceso de negociación muy difícil, hay muchas contradicciones”.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que China “debería unirse al resto del mundo condenando firmemente la brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia”.”Cualquier apoyo a Rusia -militar o de otro tipo- ayudará a Rusia a llevar a cabo una guerra brutal contra una nación independiente y soberana, Ucrania, y le ayudará a seguir librando una guerra que está causando muerte, sufrimiento y una enorme destrucción”, dijo Stoltenberg durante la rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa de la Alianza, que se celebra mañana, miércoles, en Bruselas.

Añadió que China tiene “una obligación como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU de apoyar y defender el Derecho Internacional, y la invasión rusa de Ucrania es una flagrante violación del Derecho Internacional”.