Vuelo traumático: una pareja tuvo que viajar cuatro horas junto al cuerpo de una mujer fallecida

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, sufrió una emergencia médica en el pasillo del avión. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por asistirla, la pasajera no pudo ser salvada. Según detalló Ring al programa australiano A Current Affair, la mujer colapsó cerca de su fila tras salir del baño. “Desafortunadamente, no se pudo salvar a la señora, lo cual fue bastante desgarrador de ver”, expresó el hombre.