Video: un futbolista se prendió fuego a lo bonzo luego de ser acusado “injustamente” de terrorismo

Los habitantes de Túnez todavía no logran salir de la conmoción luego de que el futbolista Nizar Aissaoui de 35 años se prendiera fuego a sí mismo frente a una comisaría tras haber sido acusado de terrorismo.

El hecho ocurrió este lunes en la localidad de Haffouz. Aissaoui es un reconocido jugador de clubes locales como Union Sportif de Monastir, El Gaouefel de Gafsa, Jeridet Tozeur y L’Espoir Sportif de Haffouz.

La noticia fue publicada por la Agencia ANSA, aunque el mayor impacto lo provocó un video de Facebook grabado y transmitido en directo por el mismo futbolista en el momento que decidió prenderse fuego. Con esta llamativa y peligrosa acción, lo que pretendía el deportista era denunciar que las acusaciones en su contra eran injustas y falsas, ya que aseguraba no haber participado en los hechos en los que se lo involucraba.

Todo comenzó cuando Aissaoui hizo una denuncia ante la Policía local tras haber discutido con un vendedor de frutas porque este habría querido cobrarle un precio abusivo, de acuerdo a lo informado por el medio local Kapitalis. Sin embargo, los oficiales no le creyeron e incluso lo acusaron de haber participado de un acto terrorista.

“Quería llamar la atención de la policía sobre la violación de un comerciante, que vendía plátanos a diez dinares el kilogramo. Pero me castigaron, me acusaron de terrorismo y me involucraron en un caso en el que yo no tenía nada que ver”, explicó el futbolista en su video, mientras varios de los allí presentes intentaban calmarlo.

Pero estas personas no lo lograron ya que el jugador terminó prendiéndose fuego. Los testigos comenzaron a gritar, incrédulos y conmocionados por lo que estaba pasando.

Finalmente, pudieron controlar las llamas y Aissaoui fue trasladado al hospital Aghlabiti de Kairouan, para luego ser derivado a un centro especializado en quemados graves de Ben Arous.

Todavía se desconoce el estado actual del futbolista.