Video: rescataron a una mujer y sus dos hijos de entre los escombros de un edificio en Turquía

Dos hermanos, un niño y una niña, fueron rescatados junto a su madre este viernes por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados en la ciudad de Nurdagi, en Turquía. A cinco días del terremoto que causó estragos en dicho país y en Siria, la familia se encontraba entre los escombros de un edificio que se habría derrumbado en las últimas 24 horas.

“Los hombres y mujeres de la UME, que están en Turquía en ese drama tan terrible, acaban de rescatar con vida a un niño y a una niña y están a punto de rescatar a la madre”, expresó la ministra española de Defensa, Margarita Robles, durante su participación en un acto municipal.

Durante los trabajos de rescate y localización de sobrevivientes, los profesionales escucharon ruido proveniente de edificio que se había derrumbado 24 horas antes. Gracias a la ayuda de perros rescatistas que olfatearon la zona, dieron con la familia. Para dar lugar a el rescate, la unidad debió recurrir a maquinaria pesada para remover piezas grandes de hormigón y piedras

De acuerdo con el medio El Mundo, luego de que el equipo USAR (Búsqueda y Rescate Urbano, por sus siglas en español) realizaba trabajos de perforación, pudieron entablar diálogo con la madre, obtener información, darle instrucciones para el rescate y transmitirle tranquilidad.

Una vez que los menores fueron puestos fuera de peligro y auxiliados por los profesionales presentes, la cuenta oficial del Ministerio de Defensa del país español informó en un tweet que los efectivos dieron con la madre de los niños. “¡Militares de @UMEGob han salvado también a la madre de los dos pequeños! Rescatada con éxito entre los edificios derrumbados en #TerremotoTurquía”, escribieron.

Leyla, Elif y Muslin fueron rescatados exitosamente con minutos de diferencia. “Cuando he hablado con los que están allí no he dejado de emocionarme, y quería compartir aquí esa emoción con todos ustedes”, agregó la ministra Robles, orgullosa por el trabajo que lleva a cabo la unidad en la zona. Robles, además, reveló el mensaje que les envió a los rescatistas, en donde “les decía que el hecho de salvar solo una vida ya es suficiente”

A cinco días del terremoto de magnitud 7,8; las cifras de personas fallecidas ascienden a más de 20 mil. De acuerdo con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ya son 20.213 los fallecidos y el número de personas heridas alcanza los 75.500. Por otro lado, de acuerdo con AFP en Siria se reportaron 3.377 fallecidos..